Interwencje PZPN i MS ws. Szymona Marciniaka. T. Kłos: odsunięcie go od finału LM byłoby wielką stratą dla Polski Adam Abramiuk 02.06.2023 10:20 Przekazaliśmy oficjalne stanowisko Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie sędziego Szymona Marciniaka do UEFA - poinformował resort na Twitterze. Chodzi o donos, złożony na niego przez stowarzyszenie „Nigdy więcej”. Polski arbiter wziął udział w konferencji organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena i jego sędziowanie finału Ligi Mistrzów jest zagrożone. Byłaby to strata i dla niego, i dla Polski - skomentował w „Magazynie Sportowym” RDC były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Kłos.

Szymon Marciniak (autor: RDC)

Ministerstwo Sportu i Turystyki wstawiło się za sędzią Szymonem Marciniakiem. Sędziowanie przez niego finału Ligi Mistrzów jest zagrożone po donosie do UEFA. Według stowarzyszenia "Nigdy więcej" polski arbiter brał w poniedziałek w Katowicach udział w konferencji organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena.

„Jestem w kontakcie z sędzią Szymonem Marciniakiem. Sprawa donosu jest wielką manipulacją" - zapowiedział cytowany na Twitterze przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk. Stanowisko resortu popiera sędziego Marciniaka.Wcześniej UEFA zapowiedziała, że w piątek wyda oświadczenie w sprawie polskiego arbitra, który 10 czerwca ma sędziować finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.

PZPN wyjaśnia okoliczności

Polski Związek Piłki Nożnej niezwłocznie podjął działania mające wyjaśnić okoliczności udziału Szymona Marciniaka w konferencji, na której obecny był również polityk Sławomir Mentzen - poinformował w piątek Polski Związek Piłki Nożnej.

„Szymon Marciniak złożył PZPN obszerne wyjaśnienia omawianej sytuacji. Wynika z nich, że nie zna Sławomira Mentzena ani nigdy z nim nie rozmawiał. Po rozmowie z arbitrem oraz zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym, PZPN odrzuca jakiekolwiek oskarżenia skierowane w kierunku Szymona Marciniaka” - wskazał związek.

„Według naszych informacji, Marciniak wziął udział w spotkaniu biznesowym „Everest” w roli zaproszonego prelegenta. Podczas konferencji wygłosił 40-minutową prezentację dotyczącą motywacji. Spotkanie odbyło się 29 maja w Katowicach. W całej konferencji wzięło udział 12 gości. Bezpośrednio po swoim występie Szymon Marciniak pojechał do Warszawy, gdzie wziął udział w kończącej sezon piłkarski Gali PKO BP Ekstraklasy” - czytamy w oświadczeniu.

Jak dodał PZPN, według ich informacji, polityczne wiece organizowane przez Sławomira Mentzena miały miejsca w innych terminach i innych miastach. „Łączenie obecności Szymona Marciniaka na spotkaniu biznesowym z politycznymi wiecami organizowanymi przez Sławomira Mentzena, z którymi nasz sędzia nie ma nic wspólnego i od których całkowicie się odcina, jest niezrozumiałe” - dodał związek.

Sprawę skomentował na Twitterze także szef rządu, podkreślając, że "wszystkie siły polityczne w Polsce mówią jednym głosem ws. sędziego Marciniaka".

"To najlepszy sędzia na świecie, szanujący każdego człowieka i dbający o ten szacunek na boisku i w życiu. Nie można go oceniać na podstawie jednej i niesprawiedliwej opinii. #MarciniakTheBest" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

„Ogromna strata”

Do sprawy w Radiu dla Ciebie odniósł się były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Kłos.

- To była ogromna porażka dla niego, ale też dla Polski - skomentował w „Magazynie Sportowym”. - Coś, co przekreśli wymarzony finał. Pozasędziowskie, pozasportowe rzeczy zdecydowały o tym, że jego w finale na środku boiska w Istambule nie zobaczymy. To będzie ze szkodą dla samego Szymona, ale przede wszystkim dla całej Polski, bo on na dzień dzisiejszy jest bardzo dużą wizytówką - powiedział w „Magazynie Sportowym” RDC.





- Decyzja UEFA o odsunięciu go od finału byłaby zaskakująca, ale też uzasadniona - dodał Kłos. - Troszeczkę gdzieś tam powiązania polityczne. Z jednej strony uważam, że może i ma prawo, ale chyba nie w takim momencie, gdzie jest na takim eksponowanym stanowisku, na takiej eksponowanej pozycji. Tym bardziej, że zaraz jest mecz i oczy są na niego zwrócone. Ale nie tylko pod względem sportowym, bo on musi być takim człowiekiem bez wad - wskazał.





"Jesteśmy zszokowani i zbulwersowani publicznym skojarzeniem Marciniaka z Mentzenem i jego odmianą toksycznej skrajnie prawicowej polityki. Jest to niezgodne z podstawowymi wartościami fair play, takimi jak równość i szacunek. Wzywamy sędziego do przyznania się do błędu. Jeśli tego nie zrobi, uważamy, że UEFA i FIFA powinny wyciągnąć konsekwencje" - stwierdził jeden z współtwórców stowarzyszenia Rafał Pankowski.

