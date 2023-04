J. Zieliński w RDC o Igrzyskach w Paryżu: mamy szansę na medal Łukasz Starowieyski 03.04.2023 21:50 Ambitne cele i wielkie marzenia warszawskiego tenisisty. Jan Zieliński, finalista wielkoszlemowego Australian Open, chce w tym roku awansować do najlepszej 10 deblistów, a w przyszłym roku zdobyć olimpijski medal w Paryżu. Sportowiec był gościem „Magazynu Sportowego” RDC.

RDC

Po największym w karierze sukcesie - finale turnieju w Australii - jest dużo radości i niedosyt.

- Być o krok od marzeń, być o krok od czegoś, na co pracujesz całe życie i nie postawić tej wisienki na torcie, zawsze troszkę boli - mówił w RDC Jan Zieliński.

Gość „Magazynu Sportowego” RDC wierzy jednak, że co się odwlecze, to nie uciecze.

- Na pewno ten sukces napawa mnie optymizmem, patrząc na następne starty, na następne wielkie szlemy. Nie mogę się doczekać, żeby powtórzyć ten sukces, a może nawet wygrać - tłumaczył.

Plan na ten sezon to zakwalifikowanie się wraz z partnerem Hugo Nysem do turnieju ATP Masters, w którym zagra osiem najlepszych debli świata. Przyszły rok to spełnienie marzenia o Igrzyskach.

- Zawsze to było marzeniem, zawsze będzie marzeniem i nie mogę się doczekać - mówił Zieliński.

W Paryżu zapewne zagrałby w parze z Hubertem Hurkaczem. Jakie szanse? Zieliński deklaruje odważnie.

- Na medal, nie zapeszajmy, ale na pewno mamy szanse i nie zawahamy się ich wykorzystać - przyznał.

Zieliński z Hurkaczem grali już ze sobą. Dwa lata temu wygrali turniej w Metz.

Na razie Zieliński będzie grał głównie z swoim stałym partnerem Francuzem Hugo Nysem. Najbliższy występ już w przyszłym tygodniu na kortach w Monte Carlo.

