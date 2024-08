Igrzyska paralimpijskie. Wieczorna ceremonia otwarcia zainauguruje imprezę w Paryżu RDC 28.08.2024 08:24 Wieczorną ceremonią otwarcia w centrum Paryża zainaugurowana zostanie 17. edycja letnich igrzysk paralimpijskich. Do 8 września o 549 kompletów medali powalczy w 22 dyscyplinach 4400 sportowców ze 182 państw, w tym 84-osobowa reprezentacja Polski.

Igrzyska Paralimpisjkie w Paryżu (autor: PAP/EPA/Teresa Suarez)

Przygotowana przez dyrektora artystycznego Thomasa Jolly'ego ceremonia otwarcia - podobnie jak było w przypadku zmagań olimpijczyków - odbędzie się poza stadionem. Tym razem parada sportowców będzie mieć miejsce na Polach Elizejskich, natomiast wielki finał na Placu Zgody. Początek o 20:00.

Według szacunków organizatorów w ceremonii ma wziąć udział około 50 tys. osób, z czego 15 tys. ma zająć miejsca otwarte dla publiczności.

Na czas całej imprezy zmobilizowanych zostanie 25 tys. policjantów i żandarmów, a także 10 tys. ochroniarzy z sektora prywatnego i 8 tys. żołnierzy operacji specjalnej "Sentinelle".

4,4 tys. paralimpijczyków, w tym 84 z Polski

W Paryżu ma wystartować ok. 4400 paralimpijczyków, w tym 88 Rosjan i ośmiu Białorusinów pod neutralną flagą. Sportowcy z tych krajów ze względu na ich inwazję na Ukrainę musieli spełnić wymogi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, by móc wziąć udział w igrzyskach. Były to te same kryteria jak w przypadku olimpijczyków.

Zawodnicy mają do dyspozycji tę samą wioskę, w której mieszkali sportowcy na przełomie lipca i sierpnia, jedynie nieco zmniejszoną. Obiekt został zbudowany z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przeszedł jednak kilka modyfikacji, jak dodanie siedzisk w łazienkach czy centrum napraw protetycznych. Otwarte w minioną środę budynki mogą pomieścić do 9 tys. osób, nie tylko paralimpijczyków, ale także ich asystentów, opiekunów, lekarzy czy fizjoterapeutów.

Sprzedaż biletów, która rozpoczęła się w październiku zeszłego roku, spotkała się ze wzmożonym zainteresowaniem podczas igrzysk olimpijskich. Tylko w ostatnią niedzielę sprzedano lub przydzielono ponad 1,9 mln wejściówek.

Największym zainteresowaniem kibiców cieszą się dyscypliny rozgrywane w lokalizacjach, które robiły wrażenie w trakcie zmagań olimpijczyków, m.in. szermierka na wózkach w Grand Palais, ujeżdżenie w Wersalu czy futbol słabowidzących u podnóża wieży Eiffla.

W reprezentacji Polski znalazło się 84 sportowców - 41 kobiet i 43 mężczyzn. Dziewięcioro wystartuje ze wsparciem asystenta, pilota lub przewodnika. Biało-czerwoni rywalizować będą w 15 dyscyplinach z 22 dyscyplin.

Jakie dyscypliny?

W programie paralimpiady są: futbol słabowidzących, badminton, bocce, łucznictwo, ujeżdżenie, podnoszenie ciężarów, goallball, judo, kajakarstwo, lekkoatletyka, kolarstwo, koszykówka na wózkach, szermierka na wózkach, rugby na wózkach, tenis na wózkach, wioślarstwo, pływanie, siatkówka na siedząco, strzelectwo, taekwondo, tenis stołowy oraz triathlon.

Polaków zabraknie w futbolu słabowidzących, goalballu (gra drużynowa dla osób niewidomych i niedowidzących; w każdym zespole na boisku o wymiarach siatkarskich gra po trzech zawodników, którzy bronią wysokiej na 1,30 m i szerokiej na 9 m bramki), koszykówce, rugby i tenisie na wózkach, judo oraz siatkówce na siedząco. Nad Sekwaną zadebiutują w bocce oraz taekwondo.

W poprzednich igrzyskach paralimpijskich w Tokio trzy lata temu biało-czerwoni wywalczyli 24 medale: siedem złotych, sześć srebrnych i 11 brązowych, co dało im 17. miejsce w klasyfikacji krajów.

Łączny dorobek polskich sportowców w letnich igrzyskach paralimpijskich, począwszy od pierwszego startu w 1972 roku, to 798 medali.

Pierwsza paralimpiada odbyła się w Rzymie w 1960 roku. Za twórcę rywalizacji sportowców z niepełnosprawnościami uważa się urodzonego w położonym na Górnym Śląsku Toszku Ludwiga Guttmanna. Ten dyplomowany neurolog uważał sport za sposób leczenia i rehabilitację.

Czytaj też: Rekord w biegu na 3 tys. metrów pobity po 28 latach w Polsce