Iga Świątek zagra dziś w 1/8 finału WTA w Warszawie. Zmierzy się z Amerykanką Natalia Rozbicka 27.07.2023 12:04 Amerykanka Claire Liu rywalką Igi Świątek w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Warszawie. Zawodniczki zmierzą się dziś o 17:30. Liderka światowego rankingu pokonała w pierwszej rundzie reprezentantkę Uzbekistanu Niginę Abduraimową 6:4, 6:3. Amerykanka natomiast wygrała z Chinką Yue Yuan 2:1.

Iga Świątek (autor: PAP/Szymon Pulcyn)

Iga Świątek zagra dziś z Amerykanką Claire Liu w 1/8 finału tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Warszawie. Liderka światowego rankingu pokonała w pierwszej rundzie reprezentantkę Uzbekistanu Niginę Abduraimową 6:4, 6:3. Mecz ten podsumowuje nasz sportowy ekspert Tomasz Sokołowski.

- To było widać, że niektóre piłki, jeszcze musi poczuć ten kort, jak ta piłka się rotuje, jak ta piłka się odbija. Wejście, czucie, to co innego co trawa czy nawet mączka, gdzie ona bardzo dobrze się czuje. Potrzeba kilku takich spotkań już o stawkę, o punkty i z każdym meczem, z każdym turniejem będzie coraz lepiej - mówi.



Iga Świątek pozytywnie oceniła zmianą nawierzchni z ziemnej na twardą w turnieju WTA w Warszawie. - Teraz mój sezon ułożony jest bardziej sensownie - powiedziała liderka rankingu tenisistek po wygranej w 1. rundzie. - Rok temu nie było mi łatwo wrócić na kilka dni na „mączkę” - dodała.

W poprzednim sezonie Świątek odpadła w Warszawie w ćwierćfinale. We wtorek nadspodziewanie długo walczyła z Abduraimową, która na liście WTA zajmuje dopiero 181. miejsce.

- Przejście z trawy na wolną nawierzchnię jest wymagające, ale ja lubię wolne nawierzchnie i nie powinno to sprawić problemu. Muszę doszlifować kilka rzeczy – poruszanie się, ustawienie. Mimo wszystko nie miałam dość czasu, aby się przestawić i przyda mi się jutrzejszy dzień treningowy - oceniła.

To był pierwszy mecz podopiecznej trenera Tomasza Wiktorowskiego od ćwierćfinałowej porażki w Wimbledonie dwa tygodnie temu.

- Turniej w Warszawie jest super jako przetarcie przed częścią amerykańską. W końcu mam też gdzie trenować w trakcie sezonu, bo wcześniej musiałam jeździć poza Warszawę. Nie mamy wiele obiektów, które mogą się pochwalić taką nową nawierzchnią, podobną do tych, które są na tourze - przyznała.

Świątek jest jedyną Polką, która w Warszawie przebrnęła pierwszą rundę. Wcześniej odpadły Maja Chwalińska i Weronika Ewald. Na żywo liderkę rankingu podziwiało ponad cztery tysiące widzów. Trybuny wypełnione były niemal do ostatniego miejsca.

- Granie przed polską publicznością to coś wspaniałego i cieszę się, że znów mogę tego doświadczyć. Na pewno oznacza to dla mnie więcej stresu, mimo mojego doświadczenia. Postaram się jeszcze bardziej skoncentrować i z energii kibiców czerpać tylko pozytywne rzeczy - zdradziła.

- Zawsze zależało mi, aby polskim kibicom pokazać dobry tenis, aby mieli co oglądać. To sprawia, że moje oczekiwania są większe. Muszę wrócić do podstaw, do tego, co zawsze działało - dodała.

