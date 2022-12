Iga Świątek mistrzynią świata federacji ITF RDC 15.12.2022 19:52 Liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz Hiszpan Rafael Nadal zostali uznani mistrzami świata 2022 roku przez Międzynarodową Federację Tenisową. Nagrody odbiorą na tradycyjnej Gali ITF, która odbędzie się w londyńskim Victoria and Albert Museum 8 lipca 2023 roku.

Iga Świątek mistrzynią świata federacji ITF (autor: mat. Igi Świątek)

Świątek jest pierwszą Polką wyróżnioną przez ITF. Przed nią mistrzem świata w deblu został uznany Łukasz Kubot w 2017. Wówczas był liderem rankingu ATP i wygrał Wimbledon w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo.

Polka triumfowała w sumie w ośmiu turniejach, odnosząc zwycięstwa w wielkoszlemowych Roland Garros i US Open, w imprezach rangi WTA 1000 w Dausze, Indian Wells, Miami, Rzymie oraz w WTA 500 w Stuttgarcie i San Diego. Na jesieni dotarła też do finału WTA 500 w Ostrawie, a rok zakończyła półfinałem w WTA Finals w amerykańskim Forth Worth. Świątek 4 kwietnia jako pierwsza Polka w historii objęła prowadzenie w rankingu WTA i wciąż jest numerem jeden na świecie z ogromną przewagą punktową nad rywalkami.

"Wielki rok"

- To był wielki rok dla mnie, a ta nagroda potwierdza jak daleko dotarłam i jak wiele osiągnęłam. Jestem dumna i chcę podziękować ITF-owi za to wyróżnienie. To wszystko nie byłoby możliwe bez mojego teamu, mojej rodziny i moich fanów w Polsce i na całym świecie, więc potraktujcie to jako naszą wspólną nagrodę za niesamowitą podróż po korcie w 2022 roku – powiedziała Świątek, która od lutego do maja odnotowała serię 37 kolejnych meczów bez porażki.

W kwietniu zadebiutowała w roli liderki podczas meczu reprezentacji Polski z Rumunią w Radomskim Centrum Sportu, przyczyniając się do zwycięstwa 4:0 i do historycznego pierwszego awansu do Billie Jean King Cup Finals w Glasgow.

ITF ogłosiła w czwartek zwycięzców także w innych kategoriach. Za najlepsze deble sezonu uznano: już po raz trzeci Czeszki Barborę Krejcikovą i Katerinę Siniakovą oraz po raz pierwszy amerykańsko-brytyjski duet Rajeev Ram i Joe Salisbury.

