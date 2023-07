Hitowe starcie w piłkarskiej 1. lidze. Polonia Warszawa zagra z Wisłą Kraków Natalia Rozbicka 29.07.2023 16:37 Polonia Warszawa podejmie w niedzielę w 2. kolejce Fortuna 1 Ligi - Wisłę Kraków. Zespół z Krakowa w poprzednim sezonie otarł się o powrót do Ekstraklasy. Zbliżający się mecz skomentował w Magazynie Sportowym RDC trener Czarnych Koszul - Rafał Smalec.

Polonia Warszawa zagra z Wisłą Kraków (autor: Polonia Warszawa/Twitter)

- Gramy z głównym kandydatem do awansu, ale bez kompleksów - mówi Rafał Smalec - trener Polonii Warszawa.

- Gramy z drużyną, która niedawno grała w Ekstraklasie. Porównując ją do ostatnich czasów Polonii, a ostatnich czasów Wisły to gramy z bardzo mocny zespołem. My chcemy do każdego meczu podchodzić z szacunkiem i respektem do przeciwnika, ale bez nie wiadomo jakich kompleksów - mówi trener Polonii.

Początek meczu o godzinie 12.40.

W Magazynie Sportowym RDC Rafał Smalec mówił też o głównych celach jego drużyny na ten sezon: to przede wszystkim utrzymanie w pierwszej lidze.

Posłuchaj całej rozmowy: Polonia Warszawa w 1. lidze