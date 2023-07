Polska Liga FootGolfa na Mazowszu. Potwierdzono zawody w Pomiechówku Adam Abramiuk 05.07.2023 11:09 To już pewne – Polska Liga FootGolfa zawita na Mazowsze. 5. runda odbędzie się 15 lipca w Pomiechówku. – Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą poznać ten wyjątkowy sport – mówi prezes Polskiej Federacji FootGolfa Rafał Bielawa.

Polska Liga Footgolfa na Mazowszu (autor: FootGolf Poland)

5. runda Polskiej Ligi FootGolfa odbędzie się 15 lipca w Pomiechówku. Wcześniej organizacja wydarzenia stała pod znakiem zapytania, ze względu na suszę trawa na polu nie nadawała się do rozegrania imprezy. Pole udało się jednak przygotować.

Na imprezę zaprasza prezes Polskiej Federacji FootGolfa Rafał Bielawa.

– Przygotowania takiego zawodnika, który chciałby się wybrać pierwszy raz, to są buty turfy, bez żadnych wkrętów czy kołków, aby nie niszczyć trawy, do tego piłka numer pięć, ubranie golfowe lub footgolfowe, czyli getry, koszulka polo i nakrycie głowy, może być kaszkiet lub czapka z daszkiem – mówi.

Rafał Bielawa był też gościem „Magazynu Sportowego” RDC, gdzie tłumaczył podstawowe zasady FootGolfa.

– Wykorzystujemy pole golfowe do umiejscowienia tam piłki nożnej rozmiar 5 do specjalnie do tego przystosowanych dołków. Zasady czerpiemy z golfa. Kto najmniejszą liczbą kopnięć pokona całe pole, które ma 9 bądź 18 dołków, po prostu wygrywa – wyjaśniał.

Jak podkreślał Bielawa, ostatni występ Biało-Czerwonych na Mistrzostwach Świata był wielkim osiągnięciem. Zarówno jeśli chodzi o samo powołanie kadry, jak i godne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej, mimo miejsc poza TOP10.

