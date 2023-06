Znicz Pruszków zakończył sezon olbrzymim sukcesem. Drużyna awansowała bezpośrednio do 1. ligi. Udało się to dzięki remisom bezpośrednich rywali do awansu w ostatniej kolejce. To sukces również trenera Znicza - Mariusza Misiury, który był gościem Magazynu Sportowego RDC.