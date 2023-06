El. ME 2024. Polska zmierzy się z Mołdawią. Ekspert RDC: musimy kreować sytuacje RDC 20.06.2023 19:11 Dziś powinny interesować nas tylko trzy punkty - uważa ekspert sportowy RDC, były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Sokołowski. Cztery dni po drugim w historii zwycięstwie nad Niemcami, piłkarska reprezentacja Polski mierzy się z Mołdawią w Kiszyniowie. Rywal tym razem teoretycznie słabszy, ale stawka większa - punkty w eliminacjach mistrzostw Europy

El. ME 2024. Polska zmierzy się z Mołdawią (autor: PZPN/Twitter)

Polska gra z Mołdawią w meczu eliminacji mistrzostw Europy. W piątkowym, towarzyskim starciu z gospodarzami przyszłorocznego turnieju jedyną bramkę zdobył Jakub Kiwior, a później bohaterem biało-czerwonych był bramkarz Wojciech Szczęsny. Mecz zakończył się wynikiem 1:0.

To spotkanie będzie inne - uważa współprowadzący Magazyn Sportowy Tomasz Sokołowski.

- Inny przeciwnik. Chcielibyśmy, żeby ten mecz był pod naszą kontrolą, żebyśmy kreowali sytuacje. Na pewno nasza gra w ataku pozycyjnym. Spodziewamy się, że tak może być. Zobaczymy jak przeciwnik. Czy nam na to pozwoli, czy my będziemy przy piłce? Ale żebyśmy kreowali sytuacje, żebyśmy je stwarzali, żebyśmy dochodzili do tych sytuacji, a później je wykorzystywali - tłumaczył.

Polacy grają w składzie: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski - Robert Lewandowski (kapitan), Arkadiusz Milik.

🆕 SKŁAD

Mecz z Mołdawią zbliża się wielkimi krokami - zagramy w takim składzie! ⤵️

___________#MDAPOL 🇲🇩🇵🇱 pic.twitter.com/7EOfGpID3F — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 20, 2023

Dwóch napastników trafnie przewidział nasz ekspert.

- Czy to będzie Lewandowski, Milik czy Świderski, to nam stwarza więcej tutaj opcji w ataku. Też na pewno gra skrzydłami przez bocznych obrońców, którzy będą grali wysoko. Ale też dużą wagę Santos przywiązuje do dyscypliny, do odpowiedzialności. Balans między atakiem a obroną - mówił Sokołowski.

Polska ma trzy punkty po dwóch spotkaniach w grupie E i zajmuje trzecie miejsce. Mołdawia zgromadziła dwa punkty w trzech meczach i jest czwarta. Prowadzą Czechy z siedmioma "oczkami", również w trzech występach. Druga natomiast jest Albania.

