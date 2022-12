Czysty sport i zasady fair play. Nowa wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki Adam Abramiuk 13.12.2022 20:47 Uczciwy sport - tylko z zasadami fair play. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprezentowano nową ściankę wystawową. Jest poświęcona działalności antydopingowej i uczciwości w rywalizacji.

- Naszą ideą jest połączenie tych dwóch elementów - mówił dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rymkowski. - Między innymi także przedstawiamy oś czasu, na której są najważniejsze dokonania polskiego, ale też i światowego antydopingu, więc z naszej perspektywy jest to szalenie ważny dzień, w którym to właśnie pojawi się nowa ekspozycja. I ona pozostanie tutaj na lata i będzie pozwalała na to, aby edukować młodych sportowców i w ogóle ludzi zainteresowanych sportem - tłumaczył.





- Chcemy w ten sposób zmieniać postrzeganie walki z dopingiem wśród sportowców - mówił prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka. - My chcemy, aby polityka antydopingowa nie była postrzegana z punktu widzenia tylko takiej roli wyłapywania oszustów ze sportu, czyli często są postrzegani jako tacy prokuratorzy, policjanci, którzy wyłapują i wyrzucają oszustów ze sportu. Ale ważny jest też drugi aspekt naszej działalności, czyli edukacja. Uzmysławianie młodym ludziom, młodym sportowcom, że tylko poprzez rywalizację fair play można zwyciężać i powinno się zwyciężać - wyjaśnił.





Panczenista i olimpijczyk, Konrad Niedźwiedzki wskazał, że zasady fair play to jedna z podstaw sportu.

- Żeby można było w spokoju zwyciężać. Żeby można było walczyć, żeby szanować przeciwnika. Fair play jest to jak najbardziej zbiór zasad, wartości, które właśnie oprócz samych treningów, samych zwycięstw, porażek trzeba po prostu przestrzegać i taki dekalog, według którego sportowiec powinien postępować - powiedział.



Pierwsze kontrole antydopingowe miały miejsce w 1968 roku w Meksyku. W 1999 roku utworzona została Światowa Agencja Antydopingowa.

