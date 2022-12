„Byłoby to wydarzenie bez precedensu”. Szymon Marciniak kandydatem do sędziowania finału MŚ w Katarze Przemysław Paczkowski 13.12.2022 12:30 Po tym, jak Komisja Sędziowska FIFA ogłosiła arbitrów półfinałowych spotkań na mundialu, rosną szanse sędziego z Płocka na najwyższe wyróżnienie. Szymon Marciniak może posędziować finał mundialu w Katarze.

RDC

Zdaniem byłego sędziego i eksperta TVP Sport Marcina Borskiego, już przed mundialem Marciniak był mocnym kandydatem na najważniejsze mecze turnieju.

- Byłoby to wydarzenie bez precedensu, natomiast przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę, że byłby to olbrzymi sukces Szymona indywidualny, to jego pozycja wzrasta. Na pewno daje to olbrzymiego kopa mentalnego innym polskim sędziom, którzy zobaczyliby, że z Polski da się przebić na ten najwyższy top - mówi Borski.

Dotychczas na mundialu Marciniak sędziował dwa spotkania. Marcin Borski ocenia, że sędzia z Płocka poprowadził je bardzo dobrze.

- Forma była na tle innych kolegów bardzo dobra i jak widać, zostało to docenione. Szymon został do ostatniej fazy mistrzostw, zachowując bardzo duże szanse na najwyższe wyróżnienie. W tym momencie jest to sędzia już bardzo dojrzały, z dużym doświadczeniem na dwóch dużych turniejach - mówi ekspert TVP Sport.



Borski dodaje, że słabsza forma innych sędziów również pomogła Marciniakowi w dojściu do ostatniej fazy turnieju.

- Pierlugi Collina (red. szef sędziów FIFA) w swojej hierarchii przed turniejem miał Szymona wysoko. Bieżące występy sędziów również te hierarchie jakoś korygują. Kilka nazwisk na pewno sobie nie pomogło swoimi występami, natomiast Szymon jak najbardziej to zrobił - dodaje Borski.

Oprócz Marciniaka kandydatem do sędziowania finału jest sędzia urodzony w Maroko - Ismail Elfath.

Czytaj też: Szymon Marciniak poprowadzi mecz o Superpuchar Europy