Być może podjąłbym się tego wyzwania - Paweł Korzeniowski w RDC o starcie na 6. igrzyskach Przemysław Paczkowski 12.12.2022 15:42 Reprezentant Polski w pływaniu ogłosił zakończenie kariery w 2017 roku. Wrócił jednak po 3 latach, a teraz zapowiedział, że chętnie wystąpiłby na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Agnieszka Kobus-Zawojska, Paweł Korzeniowski i Łukasz Starowieyski (autor: RDC)

Korzeniowski powiedział, że potrzebuje jednak kogoś kto pomoże mu sfinansować przygotowania i pozwoli skupić tylko na treningu.

- Być może podjąłbym się tego wyzwania. Na pewno nie będzie to łatwe. Będę zdecydowanie starszym zawodnikiem. Wiem, że w historii polskiego olimpizmu były tylko dwie osoby na 6 igrzyskach olimpijskich. To były osoby w strzelectwie i jazda konna więc jest to zupełnie inna dyscyplina sportu niż sport wytrzymałościowy - zaznacza Korzeniowski.

Paweł Korzeniowski to wielokrotny rekordzista i mistrz Polski, mistrz i dwukrotny wicemistrz świata, wielokrotny mistrz Europy, olimpijczyk z Aten 2004, Pekinu 2008, Londynu 2012, Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020.

