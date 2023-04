Nagroda UEFA dla Amp Futbol Polska za stworzenie pierwszej kobiecej drużyny w Europie RDC 12.04.2023 20:42 Europejska Unia Piłkarska przyznała nagrodę UEFA Grassroots stowarzyszeniu Amp Futbol Polska za stworzenie pierwszej w Europie drużyny kobiet. Obecnie jest do niej zapisanych kilkanaście zawodniczek, które trenują co miesiąc na dwudniowych obozach.

Nagroda UFEA dla Amp Futbol Polska (autor: Amp Futbol Polska)

Stowarzyszenie Amp Futbol Polska otrzymało nagrodę UEFA Grassroots za stworzenie pierwszej w Europie drużyny kobiet.

Projekt Amp Futbol Polska ruszył przy współpracy Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2022 roku. W marcu zorganizowano pierwszą międzynarodową imprezę kobiecego amp futbolu – zgrupowanie, podczas którego razem z Polkami trenowały piłkarki z innych krajów.

– Na ostatnim zgrupowaniu świętowaliśmy rok istnienia. Pomysł pojawił się podczas mistrzostw Europy w Krakowie w 2021 roku, na które zaprosiliśmy różnych gości z zagranicy. Miałem okazję porozmawiać z człowiekiem, który rozwija kobiecy amp futbol w USA. Namówił mnie, żeby spróbować zrobić to samo w Polsce. Jeszcze przed półfinałem odbyła się prezentacja dwóch dziewczyn, które do udziału w projekcie zachęcił jego obecny koordynator Łukasz Matusik – mówił prezes Amp Futbol Mateusz Widłak.

Jak dodał, ugruntowana pozycja męskiej reprezentacji ułatwiła nieco nabór do drużyny kobiet.

– Poszło to zdecydowanie szybciej niż z mężczyznami. Spodziewałem się, że będzie to trwało dłużej, ale szybko pojawiła się fajna energia. Marzy nam się pierwszy oficjalny mecz, a w przyszłości mistrzostwa świata. Na razie na całym świecie takich drużyn jak nasza jest kilkanaście, w Europie jesteśmy jedyni, ale jestem pewien, że niebawem dołączą kolejne – powiedział Widłak.

„Będziemy pisać historię”

Jedna z reprezentantek drużyny Jola Ożoga była gościem Radia dla Ciebie w marcu. Zawodniczka mówiła w Magazynie Sportowym RDC, że celem reprezentacji jest m.in. inspirowanie innych osób.

– Namawiając mnie, żebym dołączyła do drużyny, powiedział (koordynator projektu Łukasz Matusik – przyp. red.), że będziemy pisać historię. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy drużyną ampfutbolową, czyli po amputacjach, ale o to, że jesteśmy pierwszymi kobietami w Europie, które zaczęły to robić – mówiła w RDC.

Nagroda UEFA dla Polski

Do nagrody UEFA projekt został zgłoszony przez PZPN. UEFA o wyróżnieniu poinformowała zainteresowanych już kilkanaście dni wcześniej, ale ogłoszono to w środę. Oficjalne przekazanie nagrody nastąpi podczas majowej gali w Szwajcarii.

UEFA przyznaje po trzy nagrody w różnych kategoriach. W swojej – „najlepsza inicjatywa dla niepełnosprawnych” – Amp Futbol Polska otrzymał tę najcenniejszą, czyli złotą.

„To kolejny etap rozwijającego się z sukcesem amp futbolu w Polsce” – napisano na oficjalnej stronie internetowej UEFA.

W lutym br. nagrodę Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) za najładniejszą bramkę roku otrzymał reprezentant Polski w amp futbolu Marcin Oleksy.

W przeszłości złotą nagrodę UEFA Grassroots przyznano m.in. w 2019 roku klubowi AKS Zły za promowanie równości i zapewnienie powszechnego dostępu do futbolu oraz rok później projektowi kulturalno-sportowemu „Etnoliga”, organizującemu rozgrywki dla imigrantów, wspierającemu uchodźców, środowiska LGBT+ i inne nieuprzywilejowane grupy.

