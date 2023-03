A. Tajner o MŚ w Planicy: można liczyć na kolejne medale polskich skoczków Łukasz Starowieyski 01.03.2023 21:31 Złoto Piotra Żyły to nie koniec polskich sukcesów na mistrzostwach świata - uważa Apoloniusz Tajner. Były prezes Polskiego Związku Narciarskiego był gościem „Magazynu Sportowego” RDC. W piątek i w sobotę kolejne konkursy skoków na mistrzostwach świata w Planicy.

Apoloniusz Tajner (autor: RDC)

Prognozy na weekend są optymistyczne

- Można liczyć na medale i w konkursie indywidualnym, i w konkursie drużynowym - mówił Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Gość magazynu sportowym Radia RDC dodał, że jego prognoza wyników nie musi zależy od prognozy pogody i warunków wietrznych.

- Jakie będą warunki - tego też nie wiemy, ale mając trójkę zawodników i każdy z nich z potencjałem na miejsce medalowe, jeżeli będą zmienne warunki, to trafi te swoje warunki i niekoniecznie to musi być Piotrek Żyła, może to być Kubacki, może to być Stoch. Jak się im tylko pojawi szansa to ją wykorzystają - tłumaczył.



Szansa na drużynówkę jest nie tylko mocny, ale tez wyrównany skład.

- My już mówimy, że jak się ma czterech zawodników w dwudziestce, to już jest praktycznie pozycja medalowa - wskazał.



W konkursie na normalnej skoczni mieliśmy trzech zawodników w czołowej dziesiątce, a Paweł Wąsek i Olek Zniszczoł uplasowali się odpowiednio na 16. i 20. miejscu.

Skoki w Planicy zaczną się w piątek konkursem indywidualnym.

