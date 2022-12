Zwolnienie lekarskie - liczby i fak 29.12.2022 10:26 Zwolnienie lekarskie to dokument wystawiany przez lekarza w przypadku stwierdzenia choroby i niezdolności pacjenta do podejmowania aktywności zawodowej (również jeśli wizyta to teleporada). Jest to czas, w którym należy skupić się jedynie na swoim zdrowym. W okresie zwolnienia lekarskiego najlepiej jest pozostać w domu, o ile lekarz nie zaleci inaczej, zabronione jest też podejmowanie wszelkiej aktywności zawodowej. Zwolnienie lekarskie traktowane jest jako usprawiedliwienie nieobecności pracownika w miejscu wykonywania jego obowiązków służbowych.

Kto może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego?

Zwolnienia lekarskie, czyli w skrócie L4 przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W zależności od tego, z jakiego powodu zostało wystawione zwolnienie, jest ono płatne 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia, w przypadku kobiet w ciąży L4 płatne jest w 100 procentach. Natomiast za okres pobytu w szpitalu wypłaca się 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Jak wystawiane jest zwolnienie lekarskie?

Obecnie L4 wystawiane jest w formie elektronicznej poprzez specjalny system elektronicznych zwolnień przekazujący informację o niezdolności do pracy do ZUS-u oraz do pracodawcy. Uniemożliwia to już rezygnację z chorobowego, jak to bywało w przypadku zwolnienia papierowego, którego pracownik mógł po prostu nie dostarczyć do swojego pracodawcy i iść normalnie do pracy. Obecnie pracownik, który został przez lekarza wysłany na zwolnienie, nie może ukryć zwolnienia i musi stosować się do ogólnie obowiązujących zasad. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może sprawdzić czy pacjent przebywając na zwolnieniu faktycznie zajmuje się poprawą swojego stanu zdrowia, czy na przykład remontuje mieszkanie lub pojechał na wakacje. W takim przypadku, jeżeli kontroler nie zostanie go w domu lub udowodni, że okres przypadający na zwolnienie lekarskie i poświęcony został na wakacje, może odebrać prawo do zasiłku za ten okres.

Kto może wystawić zwolnienie lekarskie?

Aby otrzymać się zwolnienie lekarskie, należy zgłosić się do lekarza w czasie choroby. Zwolnienie wystawić może zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak również lekarz specjalista. Od roku 2020 natomiast bardzo popularną metodą kontaktu z lekarzem jest teleporada. W przypadku choroby można skontaktować się z lekarzem telefonicznie, by otrzymać poradę, elektroniczną receptę oraz właśnie zwolnienie lekarskie. Takie teleporady świadczą również serwisy medyczne, na przykład Receptomat.pl. Pamiętaj! Jeśli zachorujesz, a nie możesz skontaktować się w danym momencie z lekarzem, zwolnienie lekarskie można wystawić maksymalnie do trzech dni wstecz.

Mimo, że zwolnienia lekarskie wystawione są przez system i automatycznie zwolnienie widoczne jest na profilu pracodawcy na platformie usług elektronicznych ZUS, to na pracowniku leży obowiązek poinformowania pracodawcy o fakcie przebywania na zwolnieniu oraz o czasie jego trwania. Jeśli jednak na skutek wypadku bądź poważnej choroby, nie możesz skontaktować się ze swoim pracodawcą osobiście, mogą zrobić to za Ciebie członkowie Twojej rodziny.

Ile dni zwolnienia można wykorzystać w ciągu roku?

Każdemu pracownikowi niezdolnemu do pracy zasiłek chorobowy wypłacany jest przez 182 dni. Wyjątkiem od tej reguły są kobiety w ciąży oraz pracownicy chorzy na gruźlicę - ich zasiłek chorobowy wypłacany będzie przez 270 dni w ciągu roku. Co po tym czasie? Jeśli pracownik nadal jest niezdolny do pracy wskutek długotrwałej choroby, może przez kolejnych 12 miesięcy skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego.