Zalety terapii online dla par: dlaczego warto spróbować? 19.06.2023 13:12 Związek partnerski to nie monolit bez skazy, ale relacja, która wciąż się przeobraża. Na różnych etapach jego dojrzałości pojawiają się konflikty i kryzysy. Niektóre udaje się rozwiązać poprzez szczerą rozmowę, inne są na tyle poważne, że stają się dla związku destrukcyjne. Wówczas może być potrzebne wsparcie, jakie oferuje psycholog dla par. Wieczna miłość bez skazy? Tylko w bajkach!

Jak wynika z badań „Jak kochają Polacy?”, przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, mimo że w przysłowiową miłość do grobowej deski wierzy 79% Polaków, to kryzys dotyka aż 81% par. Polacy zdają sobie sprawę, że fundamentem udanej relacji jest miłość, szacunek i zaufanie, a mimo to na różnych etapach życia nie potrafią uporać się z trudnościami. Z czego mogą one wynikać? Z problemów finansowych, nierównego podziału obowiązków domowych czy rozbieżnych poglądów co do wychowania dzieci. Kryzys może też pojawić się na skutek trudności w pokonaniu ujawniających się nieprzepracowanych problemów okresu dziecięcego. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku osób, które dorastały w przemocowym lub alkoholowym środowisku. Nie znając innych wzorców – powielają dysfunkcyjne schematy.

Tymczasem nie da się budować funkcjonalnej relacji na dysfunkcyjnych podstawach. Problemy, które się pojawiły, najczęściej są głęboko zakorzenione. Wymagają przepracowania pod okiem specjalisty. Więcej na temat tego, kiedy sięgnąć po pomoc terapeuty, przeczytasz tutaj: https://www.twojpsycholog.online/nasze-specjalizacje/psycholog-dla-par-online.

Komu psycholog dla par online może pomóc?

Nie wszystkie konflikty w związku da się rozwiązać samodzielnie. Niekiedy możecie nie mieć wystarczających do tego zasobów. Wówczas mimo chęci rozwiązania problemu, nie będziecie wiedzieć, jak to zrobić.

Pomoc psychologa online może okazać się szczególnie korzystna, gdy para:

nie radzi sobie z problemem, ale chce uratować relację,

przeszła traumę i nie potrafi wrócić do normalnego funkcjonowania (np. śmierć dziecka, wypadek),

ma skrajnie odmienne poglądy na fundamentalne kwestie jak zarządzanie budżetem czy sposób wychowania dzieci,

różni się znacznie pod względem temperamentu,

cierpi z powodu kłamstw lub zdrad.

Czy terapia online może zastąpić sesje w gabinecie?

Nie zawsze wizyta u terapeuty w gabinecie jest możliwa. Wystarczy, że jedno z partnerów zmaga się z niepełnosprawnością fizyczną. Trudność w dotarciu na stacjonarną sesję mają też osoby z małych miejscowości. Wówczas to właśnie terapia online może przynieść wiele dobrego.

Sesja przez internet nie jest gorszą alternatywą dla tradycyjnej formy terapii. Okazuje się, że spotkania online mogą przynieść więcej korzyści. Potwierdzają to badania przeprowadzone w Zurychu. 62 osoby z depresją podzielono na dwie grupy. Jedna odbywała sesje online, a druga w tradycyjnej formie. Po trzech miesiącach od zakończenia terapii aż 57% osób leczonych przez internet wyzdrowiało. W drugiej grupie znacznie mniej, bo 47%. Choć badania te dotyczyły sesji indywidualnych, to jednak ich wyniki można odnieść także do terapii par.

Jeśli chcecie ratować związek, a jednocześnie brak Wam czasu na dojazdy do gabinetu – psycholog dla par online zapewni odpowiednie wsparcie i pomoże związkowi przepracować problemy.

Terapia online dla par gwarantuje wygodę i komfort psychiczny

Jak wynika z badań EZOP II przeprowadzonych w latach 2017–2020 wielu Polaków wciąż ma negatywny stosunek do instytucji wsparcia psychicznego oraz osób z zaburzeniami natury psychicznej.

Niektórzy dodatkowo obawiają się odwiedzić terapeutę w gabinecie. Wizyta u specjalisty oczywiście nie powinna być żadnym powodem do wstydu, jednak jeśli nie chcecie narażać się na dodatkowy stres, terapia online będzie doskonałym rozwiązaniem. Pamiętaj, że dodatkowy niepokój i stres nie będzie sprzyjał terapii. Właśnie dlatego tak cennym wsparciem jest terapia prowadzona przez internet. Sesje odbywają się w zaciszu własnego domu. Są przez to nie tylko komfortowe, ale dodatkowo zapewniają intymność. Ta jest szczególnie ważna podczas terapii par. Łatwiej Wam będzie opowiadać o potrzebach, pragnieniach i trudnościach, gdy będziecie w dobrze znanym otoczeniu.