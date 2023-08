Zabawki dla starszych i najmłodszych dzieci. Jakie wybrać? 16.08.2023 11:23 Wybór odpowiedniej zabawki dla dziecka tylko pozornie jest łatwy, a ogromna różnorodność propozycji z pewnością nie ułatwia podjęcia decyzji w tej sprawie. Zabawki edukacyjne, zabawki sensoryczne, ekologiczne zabawki drewniane - jeśli analizujemy dostępne opcje dla dzieci, kategorie mogą przyprawić o zawrót głowy. Na czym zatem skupiać się, podejmując decyzję? Priorytet zawsze powinny stanowić zainteresowania malucha. Warto wziąć również pod uwagę potencjał rozwoju kreatywności, umiejętności poznawczych i społecznych. Podpowiadamy, jakie zabawki są obecnie na czasie.

Wybierając prezenty dla dzieci - na przykład świąteczne upominki, zabawki dobieraj także do wieku dziecka. To kwestia nie tylko samego wzornictwa czy stopnia skomplikowania, ale również bezpieczeństwa. Akcesoria, w których znajdują się małe elementy, są przeznaczone dla nieco starszych dzieci - maluch może się nimi zadławić.

Bohaterowie bajek - nie tylko dla najmłodszych dzieci

Jednym z nieśmiertelnych, sprawdzonych pomysłów na zabawki dla dzieci są te wykorzystujące wizerunki bajkowych bohaterów. Znajdziemy wśród nich zarówno propozycje dla najmłodszych, jak i dla starszych. Które z nich cieszą się obecnie popularnością?



• Strażak Sam



Choć dla wielu obecnych trzydziestolatków wspomnieniem z dzieciństwa jest właśnie Strażak Sam zabawki z tej serii nadal cieszą się sporą popularnością. Znajdziemy wśród nich różnego rodzaju pojazdy: typowy samochód strażacki, ale także quad, dźwig ratunkowy czy łódź, budynek remizy, stację ratownictwa wodnego. Tak zróżnicowany asortyment gwarantuje wielogodzinną zabawę w różnych odsłonach. Dodatkowym atutem serii jest fakt, że zabawki są przeznaczone dla dzieci już od lat 3.



• Psi Patrol



To bajka kultowa na całym świecie. Motyw został wykorzystany nie tylko w świecie zabawek, ale również w szeregu akcesoriów przeznaczonych dla dzieci. Zabawki stanowiące prawdziwy hit to bazy w różnych wariantach: także jako zabawki interaktywne. Wiele emocji wzbudza baza z kompletem figurek i pojazdów.



• Świnka Peppa



A teraz propozycja dla najmłodszych... Urocza świnka występuje w wielu odsłonach. My polecamy gry planszowe - w tym wiele przeznaczonych dla dzieci od 3. roku życia. Obrazkowe domino układają nawet kilkulatki. Dla starszych dzieci lepsza będzie gra memory, przy której można się nie tylko doskonale bawić, ale również uczyć języka obcego.

Klocki - doskonałe w każdym wieku

Klocki należą do zabawek zapewniających nieograniczone możliwości. Są idealne dla dziewczynek i chłopców w różnym wieku, a oprócz zagospodarowania wolnego czasu, rozwijają wyobraźnię i zdolności konstrukcyjne.

Maluchom warto podsunąć duże klocki, łatwe do trzymania i łączenia. Dzięki nim będą w stanie tworzyć pierwsze własne budowle, a tym samym kształtować kreatywność, poziom wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności motoryczne. Zwróć uwagę na ekologiczne drewniane klocki. Starszaki mogą bawić się już mniejszymi elementami, które zawierają choćby popularne klocki Lego. Zwiększ możliwości i poziom trudności, łącząc różne zestawy.

Akcesoria plastyczne

Może to nie typowa zabawka, ale artykuły papiernicze to zawsze dobry pomysł na prezent. Z ich wykorzystaniem możliwa jest świetna zabawa, kształtowanie zdolności manualnych i wyobraźni. Dodatkowo łatwo dopasować pakiet prezentowy do każdego dziecka w każdym wieku.