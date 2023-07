Z jakiego materiału wybrać zlew do kuchni? 18.07.2023 13:39 Przy okazji urządzania mieszkania, zawsze najważniejszym pomieszczeniem jest kuchnia. Zaraz po niej łazienka. Te dwa pokoje są remontowane niezwykle rzadko, ponieważ jest to czasochłonne oraz wymaga znacznych nakładów finansowych. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących nie tylko wykończenia, ale również wyposażenia kuchni, na przykład, z jakiego materiału wybrać zlew do kuchni?

Dlaczego podjęcie decyzji, z jakiego materiału wybrać zlew do kuchni, jest aż tak ważne?

Zlewozmywak granitowy jest w ostatnich latach prawdziwym bestsellerem. Pomimo, że zlewy stalowe są na rynku dużo dłużej, to właśnie zlewozmywaki granitowe przyciągają najwięcej uwagi w kategorii: https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabudowy/zlewozmywaki-i-baterie-kuchenne/zlewozmywaki. Wynika to przede wszystkim ze względów estetycznych. Są one czarne, eleganckie i sprawiają wrażenie luksusowych, co doskonale przekłada się na efektowne urządzenie pomieszczenia.

Zlewozmywaki granitowe — z czego wynika ich popularność w ostatnich latach?

Zlewozmywak kuchenny może się wydawać jedynie elementem wyposażenia do mycia naczyń. Część osób wcale nie zwraca uwagi na to, jaki zlew będą mieli w domu. Jednak elegancki zlewozmywak jednokomorowy często jest główną ozdobą kuchni. Dlatego warto zastanowić się, na co postawić, żeby jednocześnie był odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz pasował do reszty wyposażenia i naszej wizji mieszkania lub domu.

Niezawodne zlewy ze stali nierdzewnej

Zlewozmywaki z wysokiej jakości stali nierdzewnej są równie popularne co metalowe. Jeśli stal nierdzewna jest odpowiednio zabezpieczona oraz wykorzystana, posiada szereg doskonałych właściwości, które pozwalają na wykorzystanie takiego zlewozmywaka przez wiele kolejnych lat. Warto tutaj zwrócić uwagę na cenę, ponieważ dobrej jakości zlewozmywaki ze stali nierdzewnej mogą kosztować mniej niż inne, wykonane z bardziej popularnych materiałów.

Zlewy granitowe a klasyczne metalowe — na które warto postawić?

Najbardziej klasyczne zlewozmywaki, jakie można znaleźć w kuchniach, są wykonane z metalu. Są one wykorzystywane w zdecydowanej większości mieszkań oraz domów, ponieważ są wręcz niezawodne. Jednak część osób nie chce na nie stawiać ze względów estetycznych. Wyglądają zdecydowanie mniej atrakcyjnie niż ich granitowe odpowiedniki, które mogą przyjmować rozmaite kształty i być prawdziwą ozdobą kuchni.

Warto wybrać taki zlewozmywak, który pasuje estetycznie do wystroju pomieszczenia oraz spełnia swoje funkcje. Niezależnie od wykorzystanego materiału, ważne jest, żeby był odporny na wszelkie uszkodzenia mechaniczne.