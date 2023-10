Wypróbuj Yerba Mate Green zamiast kawy! 20.10.2023 11:09 Yerba Mate Green to brazylijska, zielona yerba mate, o niebywale świeżym, aromatycznym, orzeźwiającym smaku. Mate Green trafia do sprzedaży już po 3 miesiącach od zbioru, dzięki czemu zachowuje swój piękny, zielony kolor oraz pobudzające walory, dzięki zawartości kofeiny. Smakowych wariacji tej marce również nie brakuje! Prezentujemy Yerba Mate Green z ziołami i owocami.

Yerba Mate Green (autor: Materiały sponsorowane)

Owocowe szaleństwo z Yerba Mate Green Frutas

Wyjątkowa kompozycja świeżej yerba mate oraz najbogatszego bukietu owocowego, dostępnego wśród Mate Green. Podstawowym składnikiem suszu jest szlachetna odmiana brazylijskiej yerba mate, uprawiana na dzikich plantacjach i suszona bez użycia dymu. To pozwala na uzyskanie delikatnego i głębokiego smaku, docenianego zarówno przez nowicjuszy, jak i doświadczonych miłośników yerba mate. Ponadto ten sposób suszenia eliminuje gorzki posmak naparu. Niska zawartość pyłu (prawie zerowa) i właściwości pobudzające są dwiema dodatkowymi zaletami wzbogacające tę mieszankę. Subtelny smak Mate Green doskonale współgra z różnorodną mieszanką owoców, w której znajdują się liście truskawki, jagody goji, skórka pomarańczy, suszona żurawina, owoce morwy, porzeczki i maliny. Wszystkie te dodatki do yerba mate harmonijnie przenoszą swoje walory smakowe do naparu. Ta mieszanka to doskonały wybór na jesienno-zimowe dni, ale także na kaprysy wiosennej pogody. Sprawdza się również jako orzeźwiający napój w upalne dni, wystarczy użyć zamiast ciepłej wody mocno schłodzonej wody lub po prostu lodowatej. W Ameryce Południowej mieszkańcy zamieniają wodę na soki cytrusowe, dodając liście świeżych ziół.

Yerba Mate Green z ziołami

W Mate Green Detox prym wiodą zioła! To yerba mate o pobudzającym działaniu, którą wzbogacono o zioła, takie jak liście pokrzywy i melisy, nadając jej intensywny smak i aromat. Pokrzywa to roślina o bogatej historii, obecna od wieków na naszych stołach, dawniej i obecnie wykorzystywana jako składnik sałatek. Mnisi sadzili ją w swoich przyklasztornych ogrodach lub zbierali w dzikich łąkach. Aktywne substancje, obecne w liściach melisy są dobrze znane w medycynie ludowej i naturalnej, mają długą historię zastosowań. Bogaty aromat olejku eterycznego z melisy korzystnie wpływa na bukiet smakowy Yerba Mate Green, wzbogacając napar swoją mocą.

Do Yerba Mate Green Guayusa dodany został ostrokrzew gujański, czyli roślina bardzo podobna do yerby, z zawartością 2-3% kofeiny w liściach oraz obecną np. w herbacie l-teaniną. Daje to guayusie moc energetyzującą, jak i relaksacyjną. Yerba Mate Green Guayusa dopełnia bukiet aromatów suszonego jabłka, kwiatu piwoni i mięty. Obok tej yerby nie da się przejść obojętnie.

Jeśli to zestawienie rozpaliło Twoje zmysły – nie czekaj i skosztuj zamiast kawy, pobudzajacych, aromatycznych Yerba Mate Green, dostępnych w sklepie internetowym YerbaMarket.com