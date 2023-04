Wynajem rusztowań – kiedy jest korzystniejszy od zakupu? 29.04.2023 16:31 Rusztowanie jest podstawowym wyposażeniem niemal na każdej budowie. Stanowi niezbędną konstrukcję wszędzie tam, gdzie konieczne staje się wykonanie prac na wysokości. Z rusztowań korzystają budowlańcy, konserwatorzy, organizatorzy imprez plenerowych czy koncertów. Przy wyborze rozwiązania należy wziąć pod uwagę niemal wszystkie okoliczności planowanych do wykonania prac. Ponieważ zakup tego rodzaju sprzętu wiąże się z dużym wydatkiem środków finansowych, większość użytkowników decyduje się na wynajem rusztowań. Zwykle jest to bowiem rozwiązanie korzystniejsze ekonomicznie od jego kupna. By wypożyczyć rusztowanie, należy jednak określić, jaki rodzaj konstrukcji potrzebujemy, przez jaki czas oraz w jakim terminie będziemy je używać. Cena za wynajem przedstawia się różnorodnie. Zależy przede wszystkim od rejonu, z którego wybieramy firmę oferującą wynajem. Zwykle najbardziej opłaca się wynajem długoterminowy.

Wynajem rusztowań cieszy się rosnącą popularnością. Zainteresowani użytkowaniem tych konstrukcji są bowiem nie tylko fachowcy. Oni zwykle posiadają własny sprzęt. Wypożyczają go natomiast klienci indywidualni, osoby fizyczne i przedsiębiorcy, potrzebujących ich czasowo (okresowo). Zwykle różne rodzaje rusztowań wykorzystuje się podczas wszelkich prac remontowo-budowlanych. Specjalistyczna usługa wynajmu konstrukcji składa się z jej doboru, transportu, montażu i demontażu. Klient może zatem liczyć na kompleksową obsługę i instruktaż. Wszystkie wypożyczane rusztowania posiadają wymagane certyfikaty i atesty. Dbałością o ich stan techniczny i serwisowaniem zajmują się wyłącznie wykwalifikowani fachowcy.

Wynajem różnych rodzajów rusztowania budowlanego – kiedy się opłaca?

Główną zaletą, jaką doceniają klienci decydujący się na wynajem rusztowań, jest cena usługi. Zwykle koszt wypożyczenia konstrukcji jest kilkukrotnie niższy niż cena kupna nowej lub nawet używanej. Ponadto klient płaci jedynie za czas wypożyczenia, czyli okres, w którym aktywnie użytkuje konstrukcję. Unika kosztów związanych z jej serwisowaniem, przechowywaniem, oraz eksploatacją. Decydując się na wynajem, nie należy martwić się transportem konstrukcji, jej montażem i demontażem. Wszystkim zajmują się bowiem specjaliści. Przygotowują oni zamówiony przez klienta sprzęt, dbając o jego odpowiedni stan techniczny. Przewożą go na miejsce wykonywania usługi oraz wykonują montaż poszczególnych elementów. Wszystkie działania odbywają się zgodnie z wymogami technicznymi i zasadami BHP. Po zamontowaniu rusztowania klient otrzymuje instruktaż jego użytkowania, a w niektórych przypadkach również odbiór techniczny konstrukcji. Po zakończeniu prac i upłynięciu terminu wynajmu właściciel rusztowania dokonuje jego demontażu. W tym celu na miejscu wykonywania usługi ponownie zjawiają się eksperci. Składają konstrukcję i przewożą ją do miejsca składowania.

Biorąc pod uwagę swoje potrzeby i doradztwo specjalistów, klient może samodzielnie lub z pomocą doradców zadecydować o tym, która konstrukcja jest dla niego optymalna. Określając własne preferencje i oczekiwania, zaznacza, które z rusztowań najlepiej sprawdzi się podczas wykonywanych przez niego prac na wysokości.

Wynajem rusztowań w Krakowie – jakie rodzaje konstrukcji oferuje firma KONSTRUKTA?

Dla zainteresowanych usługą, jaką jest wynajem rusztowań, Kraków oferuje usługi firmy KONSTRUKTA. Decydując się na wynajem rusztowań, klient ma do dyspozycji rusztowania ramowe, modułowe i rusztowania przejezdne aluminiowe oraz rusztowania warszawskie. Pierwsze z nich stosuje się zwykle podczas prac wykonywanych przy fasadach i elewacjach budynków. Rusztowania ramowe idealnie sprawdzają się podczas tynkowania, murowania, malowania i ocieplania. Ich długość można dowolnie konfigurować z pól o różnorodnych długościach (od 1,1 do 3 m). Wysokość maksymalna konstrukcji wynosi 60 m, a maksymalne obciążenie podestu roboczego – 2 kN/m2. Konstrukcję można dodatkowo poszerzyć z wykorzystaniem konsol poszerzających pomosty, zabezpieczyć plandeką i zastosować wysięgniki transportowe lub dźwigary.

Dzięki rusztowaniom modułowym możliwe staje się dopasowanie konstrukcji do cech charakterystycznych danego obiektu. Rusztowanie to doskonale sprawdza się w pracy przy obiektach o nieregularnych lub niestandardowych kształtach. Konstrukcję można dowolnie rozbudowywać. Jednocześnie spełnia ona wymogi rusztowania przemysłowego. Jego maksymalna wysokość wynosi nieco ponad 24 m, a maksymalne obciążenie pomostu roboczego – 2 kN/m2. Długość i szerokość pola oraz wysokość stojaka można dowolnie konfigurować, zależnie od potrzeb. W przypadku tych konstrukcji istnieje ponadto możliwość zastosowania wolnostojących platform roboczych.

Rusztowania warszawskie opierają się na konstrukcji zbudowanej z połączeń przegubowych. Poszczególne elementy konstrukcji łączą tuleja i czop. Są one zatem łatwe w montażu i demontażu. Dopuszczalne obciążenie pomostu roboczego wynosi 340 kG, a dopuszczalne obciążenie wysięgnika transportowego – 50 kG. Powierzchnia pomostu wynosi nieco ponad 2 m2, a wysokość rusztowania waha się od 4,5 m (bez kotwienia w terenie otwartym) do 15 m (z kotwieniem do ściany lub za pomocą odciągów linowych).

Wynajem rusztowań aluminiowych – czy zawsze warto wynająć rusztowanie podczas prac budowlanych?

W firmie KONSTRUKTA możliwy jest również wynajem rusztowań wykonanych z aluminium. Można je zastosować zarówno podczas prac wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Są wytrzymałe, a jednocześnie mobilne i łatwe w użytkowaniu. Dzięki zwrotnym kołom możliwa staje się szybka zmiana ich położenia. Jako wiodących producentów tego rodzaju konstrukcji wymienia się: Krause Stabilo i Altrad Mostostal. Również ten rodzaj konstrukcji odpowiada wszystkim polskim i europejskim standardom bezpieczeństwa. Możliwa jest regulacja wysokości, a dodatkowym atutem tej konstrukcji jest jej lekkość. W każdym momencie można ją dowolnie przetransportować, pamiętając jednak o jej ponownym zakotwieniu przed rozpoczęciem prac. Dzięki takiemu rozwiązaniu rusztowania aluminiowe przejezdne sprawdzają się szczególnie w ciasnych pomieszczeniach.

Kupno rusztowań – czy kiedykolwiek jest korzystne?

Oczywiście wynajem rusztowań nie dla każdego będzie atrakcyjniejszy niż kupno sprzętu na własność. Na długoterminową inwestycję zakupu konstrukcji decydują się niemal wyłącznie przedsiębiorcy, którzy potrzebują konstrukcji na co dzień. Dla większości klientów prywatnych kupno nowego lub używanego rusztowania stanowi nie lada wydatek. Co więcej, gdy używają oni rusztowań sporadycznie, jego zakup po prostu nie ma sensu. Zakupem konstrukcji na własność będą zatem zainteresowane głównie firmy zajmujące się przede wszystkim przeprowadzaniem prac remontowo-budowlanych. Własne rusztowanie sprzyja ich niezależności od możliwości zewnętrznych firm. W związku z tym przedsiębiorcy mogą samodzielnie narzucać i ustalać terminy wykonywanych prac.

Kupno rusztowania to nie jedyny wydatek. W tym przypadku koszty są o wiele bardziej złożone. Dotyczą nie tylko ceny samej konstrukcji, zależnej od jej rozmiaru i rodzaju. Klient kupujący rusztowanie musi liczyć się z koniecznością przeszkolenia pracowników. Szkolenie to powinno obejmować umiejętności z zakresu montażu i demontażu konstrukcji, jej użytkowania i serwisowania. Właściciel rusztowania odpowiada ponadto za bezpieczeństwo pracowników podczas wykonywania prac na wysokości. Konstrukcje należy w odpowiedni sposób magazynować. W tym celu niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni są do kupna lub wynajmu hali magazynowej, lub innego obszaru umożliwiającego składowanie konstrukcji. Konieczne są ponadto jej kosztowne przeglądy techniczne.

W przypadku awarii sprzętu, jego naprawa również może pochłonąć znaczne koszty. Ponadto, w okresie gdy rusztowanie jest nieużywane, nie zarabia na siebie. Inwestycja może zatem szybko się nie zwrócić, zależnie od rodzaju wykonywanych prac w przedsiębiorstwie i aktualnego na nie zapotrzebowania. Na pytanie, co się bardziej opłaca – zakup czy wynajem rusztowania – trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Klient powinien dokonać stosownych szacunków i obliczeń lub skorzystać z porad fachowców.

Dla kogo i kiedy wynajem rusztowania może być idealnym rozwiązaniem? – podsumowanie

Prace związane z koniecznością poruszania się na wysokości nie mogą odbyć się bez bezpiecznego sprzętu. Wynajem rusztowań powstał zatem z myślą o osobach, które nie posiadają tych konstrukcji, a niejednokrotnie dość pilnie ich potrzebują. Czasowe wykorzystanie specjalistycznego sprzętu oferowanego przez wypożyczalnie rusztowań zwykle możliwe jest od ręki. Również dlatego wynajem cieszy się popularnością. Zakup konstrukcji rusztowania zwykle jest bardziej czasochłonny, nie wspominając już o jego kosztowności. Zakup rusztowania nie jest również na rękę tym, którzy prace na wysokości wykonują co kilka miesięcy lub nawet lat. W okresie przestoju konstrukcja traci bowiem na wartości.

Z wynajmu mogą korzystać zarówno klienci prywatni, jak i przedsiębiorcy. Wynajem rusztowań dostępny jest dla fachowców i hobbystów. Przed skorzystaniem z usługi wynajmu należy określić specyfikę pracy i ilość dni, podczas których potrzebne będzie rusztowanie. Pod uwagę należy wziąć wszelkie szczegóły zamówienia usługi. Istotna okazuje się pora roku i panujące warunki atmosferyczne. Liczy się też przestrzeń, którą ma zająć konstrukcja. Klient podaje ramy czasowe i rozmiar zapotrzebowania na rusztowanie. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie ceny usługi i wynajęcie odpowiedniego rodzaju rusztowania.