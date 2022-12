Kradzież mienia z domu lub mieszkania to sytuacja, co do której każdy ma nadzieję, że nigdy go nie spotka. Jednocześnie jest drugim zdarzeniem najczęściej zgłaszanym do ubezpieczycieli celem uzyskania odszkodowania – zaraz po uszkodzeniu nieruchomości wskutek zalania, wichury i gradobicia. Zdarza się zatem często, pomimo stale ulepszanych technologii antywłamaniowych. Czy chcąc zabezpieczyć swój dobytek przed jego nagłą utratą, warto zdecydować się na ubezpieczenie domu od kradzieży? Co obejmuje taka polisa i ile kosztuje? Sprawdzamy!