Tabletki na sen- jak je wybierać i jak stosować, by były bezpieczne i efektywne? 28.11.2022 15:45 Nie da się ukryć, że w obecnych czasach zdecydowana większość z nas boryka się z problemem bezsenności lub snu przerywanego. Jak wiadomo, dolegliwość ta nie pozwala nam wypocząć i zregenerować sił na kolejny dzień. Właśnie dlatego wiele osób obecnie decyduje się na skorzystanie z dostępnych preparatów na zdrowy i spokojny sen. Jednak na co zwracać uwagę przy wyborze tabletek nasennych oraz w jaki sposób je stosować, by były bezpieczne i efektywne? Tabletki na sen- na receptę, czy bez niej?

Tabletki na sen w obecnych czasach cieszą się stale rosnącą popularnością. Wiele osób, które zdecydowały się na rozpoczęcie tego typu kuracji, z pewnością szybko zauważają jej rezultaty. Mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że tabletki na sen znajdziemy w każdej aptece- bez recepty, ale także mogą nam one zostać przepisane przez specjalistę- na receptę. Wobec tego może pojawić się pytanie, które z tabletek będą efektywniejsze i które z nich będą lepiej wspierać nasz sen? Otóż tabletki nasenne przepisywane przez lekarza cechują się przede wszystkim mocnym i chemicznym składem, a co za tym idzie, faktycznie nie można odmówić im efektywnego działania. Z drugiej zaś strony mamy tabletki ogólnie dostępne, które możemy nabyć w praktycznie każdej aptece. Ich skład opiera się głównie na wyciągach i ekstraktach roślinnych, a co za tym idzie, można śmiało powiedzieć, że są mniej inwazyjne i bezpieczniejsze w stosowaniu. W przypadku lekkich problemów ze snem lub w przypadku borykania się ze snem przerywanym, również wykażą się one odpowiednią efektywnością.

Tabletki na sen- jakim składem powinny się charakteryzować?

Ze względu na znacznie większą dostępność tabletek nasennych bez recepty, to one cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Jednocześnie w aptece tego typu preparatów nie brakuje, a główna ich różnica tkwi w składzie. To od mieszanki składników pochodzenia naturalnego w głównej mierze będzie zależeć to, czy wybrane tabletki na sen będą efektywne. Wobec tego, co powinno znaleźć się na etykiecie tabletek na sen? Otóż można wskazać przede wszystkim na:

melatoninę- jest to jeden z najważniejszych składników tabletek na sen, który charakteryzuje się silnym działaniem. Nie bez powodu melatoninę określa się jako "hormon snu". Melatonina sama w sobie nie jest środkiem nasennym, jednak "przygotowuje" organizm do snu i wprowadza go w stan relaksu.

melisa- to ziołowa substancja o działaniu uspokajającym. Pomoże ona wyciszyć organizm i przygotować go do wypoczynku.

wyciąg z szyszek chmielu- to również dość istotny składnik tabletek na sen, który ma za zadanie przyspieszyć zasypianie.

magnez- ten pierwiastek wspiera odpowiednie i prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, a także redukuje poziom napięcia. W ten sposób znacznie ułatwi zaśnięcie.

witamina B6- witaminy również odgrywają w naszym organizmie niezwykle istotną rolę. Ich obecność w tabletkach na sen będzie wspierała jego ciągłość i efektywność.

Wybierając tabletki na sen pamiętajmy więc, by zwrócić uwagę na ich skład. Dzięki temu zagwarantujemy sobie ich efektywne działanie, które nie będzie jednocześnie obciążać organizmu.

Jak bezpiecznie stosować tabletki na sen?

Stosowanie tabletek na sen zależy od ich rodzaju. Jeśli preparaty te zostaną nam przepisane przez specjalistę, wówczas ich dawkowanie powinno odbywać się zgodnie z jego zaleceniami. Z kolei w przypadku preparatów naturalnych- dostępnych bez recepty- warto na samym początku zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Zwykle zaleca się przyjmowanie jednej tabletki na sen, na około 30-60 minut przed planowanym wypoczynkiem. Zalecenia te, mogą się jednak różnić w zależności od preparatu. W razie wątpliwości warto skonsultować się dodatkowo z farmaceutą. W przypadku kiedy pojawią się skutki uboczne- które jednak występują niezwykle rzadko w przypadku naturalnych tabletek na sen- konieczne będzie przerwanie kuracji i zdecydowanie się na inny preparat lub na konsultację lekarską. Warto również sprawdzić, czy nie jesteśmy uczuleni na żaden ze składników obecnych w preparacie.