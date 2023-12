Sztuka na ekranie RDC 21.12.2023 15:17 Swoje umiejętności szkolił pod okiem samego Jana Matejki, przyjaźnił się i wielokrotnie współpracował ze Stanisławem Wyspiańskim. Józef Mehoffer, bo o nim mowa, był jednym z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski. Bank Pekao S.A. we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza do obejrzenia krótkiego filmu pt. ,,Barwy światła’’, który przenosi nas w świat tajemniczego Krakowa, gdzie przez wiele lat mieszkał i tworzył ten szeroko utalentowany artysta.

3 zdjecie-1.jpg (autor: MAC/mackerfuture@hotmail.com)

Człowiek renesansu w epoce Młodej Polski

Malarz, grafik, rysownik, projektant witraży, twórca plakatów, mebli, wnętrz i tkanin. Doświadczenie zawodowe Józefa Mehoffera mogłoby zawstydzić niejednego z nas. Wszechstronny twórca pozostawił po sobie okazały dorobek artystyczny, który w różnorodnej formie, możemy podziwiać także dzisiaj.

Doktor Paweł Ignaczak (historyk sztuki związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie) zabiera widzów w inspirującą podróż po Krakowie, gdzie prezentuje miejsca związane z twórczością Józefa Mehoffera. Widzowie mogą m.in. odwiedzić Pracownię i Muzeum Witrażu, dawniejszy Krakowski Zakład Witrażu S.G. Żeleńskiego, gdzie w 1933 r. powstały jedne z najpiękniejszych witraży: ,,Alegoria oszczędności’’ oraz ,,Suae quisque faber fortunae’’. Oba witraże zdobią obecnie reprezentacyjną klatkę schodową w siedzibie Banku Pekao S.A. przy ul. Szpitalnej w Krakowie. Są one dostępne zarówno dla klientów tej wyjątkowej placówki, jak i wszystkich tych, którym sztuka jest szczególnie bliska. W omawianym filmie poznamy także historię kamienicy, dawnej siedziby Kasy Oszczędności Miasta Krakowa, zbudowanej w latach 1881-1883 przez Karola Knaussa według projektu Karola Borkowskiego.

Bank Pekao S.A. wspiera przedsięwzięcia mające na celu propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i aktywnie angażuje się w inicjatywy i wydarzenia kulturalne promujące sztukę.

,,Cieszę się, że wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie udało nam się stworzyć film o twórczości wybitnego artysty jakim niewątpliwie był Józef Mehoffer. Chcemy zaprosić Państwa w podróż po Krakowie, ukazującą historię i znaczenie dwóch wyjątkowych witraży zdobiących reprezentacyjną klatkę schodową naszej siedziby przy ul. Szpitalnej w Krakowie – mówi Marta Szygenda, Dyrektor Departamentu Marketingu w Banku Pekao S.A.

„W mijającym roku staraliśmy się w różnorodny sposób przekazać i zaszczepić u naszych klientów pasję do sztuki. W okresie od kwietnia do czerwca tego roku zorganizowaliśmy wystawę ,,Koloryt Rozmaitości’’, która przyciągnęła do Pałacu Czapskich w Warszawie tysiące odwiedzających. Latem udaliśmy się z wizytą do kliku polskich miast, aby podczas pikników ze sztuką, zaprezentować mieszkańcom tych miejscowości reprodukcje niektórych dzieł, które w oryginałach były wystawione podczas warszawskiej wystawy. Film inauguruje cykl produkcji poświęcony artystom, których twórczość jest związana z Bankiem Pekao S.A. lub naszymi zbiorami. To kolejny krok w odkrywaniu historii i dziedzictwa artystycznego, które stanowią integralną część naszego banku” – dodaje.

Zrealizowany film jest już drugą produkcją mającą na celu popularyzację sztuki przez Bank Pekao S.A.. Pierwszy film powstał także we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. „Wyspiański w Londynie’’ opowiada o wystawie „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuki i Rzemiosł, 1890–1918”, na której zaprezentowano pastel ,,Bratki’’ Stanisława Wyspiańskiego należącą do banku.

Sztuka na wyciągnięcie ręki

Zapraszamy również do odwiedzenia Wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A. W swoich zasobach bank posiada niespełna 1000 dzieł sztuki, z czego część jest dostępnych na stronie Wirtualnej Galerii Sztuki. Znajdują się w niej obiekty klasyków, takich jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański, Wojciech Kossak, Julian Fałat, Józef Mehoffer czy Zygmunt Waliszewski. W bogatym spektrum dzieł, znajdują się także prace takich artystów jak: Tadeusz Dominik, Franciszek Maśluszczak, Henryk Ożóg czy Bożenna Biskupska. Zbiór bankowej kolekcji bogaty jest również w rzeźby oraz elementy sztuki użytkowej z XIX oraz XX wieku. Do współpracy przy tworzeniu Wirtualnej Galerii, zaproszeni zostali eksperci, którzy swoim niekwestionowanym autorytetem wspierają działania podejmowane w ramach projektu.

