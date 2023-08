Studia podyplomowe – szansa na rozwój zawodowy 08.08.2023 10:37 Osiągnięcie sukcesu zawodowego wymaga odpowiednich kompetencji i wiedzy. Rynek pracy podlega ciągłym zmianom, aby móc za nimi nadążać, podnosić sobie poprzeczkę i realizować się zawodowo – warto wciąż doskonalić swój warsztat i inwestować w wykształcenie. Jedną z możliwości, by stać się ekspertem z danego obszaru, jest ukończenie studiów podyplomowych. Kiedy warto pomyśleć o tym rodzaju kształcenia i dla kogo to dobra opcja? Sprawdź, dlaczego warto studiować w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK.

Studia dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy

Oferta edukacyjna KSB UEK - https://www.ksb.biz.pl/, jest urozmaicona i szeroka, by odpowiadać aktualnym trendom zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale i w innych europejskich krajach. Można wybierać spośród 90 różnych kierunków, a ich programy uwzględniają zachodzące zmiany w wielu branżach. Pozwala to wyposażyć absolwentów w wiedzę i umiejętności ułatwiające skuteczne funkcjonowanie w dynamicznym środowisku biznesowym.

Ważną kwestią jest również współpraca między uczelnią a przedstawicielami sektora prywatnego czy instytucjami publicznymi, która pozwala na ścisłe monitorowanie potrzeb rynku zawodowego. Dzięki temu programy dydaktyczne skutecznie trafiają w potrzeby pracodawców. Taka interakcja gwarantuje świeże spojrzenie na kształcenie i sprzyja lepszemu dopasowaniu oferty edukacyjnej do rzeczywistych oczekiwań obu stron procesu rekrutacji.

Studia MBA – prestiżowe wykształcenie

Jedną z opcji kształcenia podyplomowego są studia MBA - https://www.ksb.biz.pl/studia-mba. W Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dostępne są trzy programy przeznaczone dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. Uczestnicy zyskują szansę, by umacniać i rozwijać umiejętności zarządzania niezbędne do tego, aby skutecznie kierować organizacją i być jeszcze lepszym liderami. Studiowanie w KSB UEK stwarza również możliwości zdobywania sieci kontaktów biznesowych nie tylko z uczestnikami studiów, ale też absolwentami oraz ludźmi ze świata nauki i biznesu.

Dla kogo studia podyplomowe?

Studia podyplomowe mogą podjąć osoby, które mają ukończone studia licencjackie lub magisterskie na dowolnym kierunku. Dzięki nim można zdobyć nowy zawód, podnieść swoje kompetencje, sprecyzować obszar poszukiwań oraz stać się specjalistą/specjalistką z danej dziedziny. To doskonały sposób na samorozwój i zwiększenie możliwości zatrudnienia, czy też uzyskania większego wynagrodzenia. W przypadku studiów MBA do grona uczestników mogą dołączyć osoby mające doświadczenie na kierowniczych stanowiskach, które zostaną zakwalifikowane w procesie rekrutacji. To prestiżowe programy dla wyselekcjonowanego grona osób, chcących jeszcze skuteczniej zarządzać firmą.

Dlaczego warto studiować w Krakowskiej Szkole Biznesu?

Jeśli interesują Cię studia podyplomowe, Kraków to idealne miejsce, by się kształcić. Wysoki poziom nauki w KSB UEK i przekazywanie aktualnej wiedzy przez doświadczoną kadrę ekspertów, również praktyków, to nie jedyne plusy tej uczelni. Wśród nich warto wymienić wspomniane wcześniej dopasowanie programów studiów do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, doskonałą bazę dydaktyczno-naukową, renomę uczelni, a także stwarzanie możliwości nawiązywania relacji biznesowych przez m.in. organizowanie Międzynarodowego Kongresu MBA, prowadzenie Klubu KSB Alumni MBA, czy Klubu Absolwentów KSB UEK.