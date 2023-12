Sposoby na ochronę danych osobowych w sieci 27.12.2023 12:25 Jako użytkownicy internetu jesteśmy narażeni na ryzyko naruszenia naszej prywatności online. Dane osobowe są cenne i mogą być wykorzystane w niepożądany sposób. Dlatego tak ważne jest, abyśmy skupili się na ich ochronie.

Wartość prywatności online

W cyfrowym świecie nasze dane osobowe są często uważane za nową walutę. Firmy i organizacje gromadzą je w celu dostosowania reklam do naszych preferencji, a nawet podejmowania decyzji dotyczących naszej wiarygodności. Zagrażają nam cyberprzestępcy i złodzieje tożsamości.

Nasza prywatność online jest kluczowa dla zachowania poczucia poufności. Bezpieczne praktyki w zakresie ochrony danych osobowych są niezbędne, aby uniknąć ryzyka kradzieży tożsamości, nadużyć finansowych i innych poważnych problemów związanych z naruszeniem prywatności.

Najczęstsze zagrożenia dla danych osobowych w Internecie

W cyfrowym świecie istnieje wiele zagrożeń, które mogą prowadzić do naruszenia naszej prywatności online. Oto kilka najpopularniejszych, na które powinniśmy zwracać uwagę:

phishing – to technika wykorzystywana przez cyberprzestępców, polegająca na podszywaniu się pod zaufane instytucje lub osoby w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła czy dane finansowe. Phishing często występuje w formie fałszywych wiadomości e-mail, które wyglądają jak wiadomości od banków czy firm, którym ufamy. Aby uniknąć pułapek phishingowych, zawsze sprawdzajmy ostrożnie adresy e-mail nadawców i nie klikajmy w podejrzane linki. Warto również skonfigurować dwuetapowe uwierzytelnianie, które dodatkowo zabezpieczy nasze konta online;

słabe hasła – są jednym z podstawowych błędów, które możemy popełnić w zakresie ochrony danych osobowych. Używanie prostych do odgadnięcia haseł, takich jak "123456" czy "password", czyni nas łatwym celem dla hakerów. Ważne jest zatem, aby tworzyć mocne hasła, które składają się z kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych. Dodatkowo zaleca się używanie różnych haseł do różnych kont online. Jeśli trudno nam zapamiętać wszystkie, warto skorzystać z menedżera haseł, który pomoże w bezpiecznym przechowywaniu i generowaniu ich.

brak zabezpieczeń na urządzeniach – jeśli nasze urządzenia, takie jak smartfony czy komputery, nie są odpowiednio zabezpieczone, nasze dane osobowe są narażone na ataki. Brak aktualizacji oprogramowania, antywirusa czy korzystanie z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi to tylko niektóre z czynników, które zwiększają ryzyko naruszenia prywatności. Aby wzmocnić ochronę danych osobowych, warto zainstalować aktualizacje oprogramowania, regularnie skanować urządzenia w poszukiwaniu wirusów i malware'u oraz korzystać tylko z zaufanych sieci Wi-Fi. Dodatkowo warto włączyć funkcję zdalnego blokowania urządzenia w przypadku kradzieży lub zgubienia.

Pamiętaj! Jeśli dostałeś ostatnio podejrzany sms z linkiem, kliknąłeś w ten link, wydaje Ci się, że ktoś podszywa się pod Twój bank, sprawdź PESEL. Dzięki temu dowiesz się, czy przypadkiem ktoś nie zaciągnął zobowiązania, posługując się Twoimi danymi.

Najlepsze praktyki w zakresie ochrony danych

Aby wzmocnić swoją prywatność online, warto przyjąć kilka najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych. Oto kilka z nich:

bezpieczne nawyki przeglądania internet – podstawową zasadą bezpiecznego przeglądania internetu jest unikanie podejrzanych stron internetowych i klikania w podejrzane linki. Niezabezpieczone strony mogą zawierać złośliwe oprogramowanie, które infekują urządzenia i prowadzą do naruszenia prywatności. Dodatkowo warto korzystać z prywatnego trybu przeglądania, który nie zapisuje historii przeglądania ani danych cookies. Włączenie blokowania reklam i skryptów może również pomóc w minimalizowaniu ryzyka ataków.

zarządzanie hasłami i szyfrowanie – ważne jest, aby tworzyć mocne hasła i unikać użycia tego samego hasła do wielu kont.

dwuetapowe uwierzytelnianie – to metoda zabezpieczenia kont online, która wymaga dodatkowego potwierdzenia tożsamości po wprowadzeniu hasła. Może to być kod wysłany na telefon komórkowy lub wygenerowany przez aplikację uwierzytelniającą. Włączenie dwuetapowego uwierzytelniania zapewnia dodatkową ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do naszych kont, nawet jeśli nasze hasło zostanie skradzione lub odgadnięte.