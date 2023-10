Sofa skandynawska – czy musi być utrzymana w neutralnej kolorystyce? Odpowiadamy! 03.10.2023 12:17 Kochamy skandynawskie wnętrza za ich przytulność, minimalizm, funkcjonalność i naturalny, ponadczasowy urok. Ze stylem scandi kojarzą się jasne, subtelne kolory: biel, pastele i barwy ziemi. Czy to oznacza, że sofa skandynawska musi być utrzymana w neutralnej kolorystyce? Niekoniecznie...

Krótko o skandynawskim stylu

Styl skandynawski narodził się w krajach Europy Północnej. Funkcjonalne, jasne i przytulne wnętrza miały pozytywnie wpływać na nastrój osób żyjących w surowych warunkach klimatycznych. W skandynawskiej aranżacji nie bez powodu królują biel, beże, jasne szarości i inne rozbielone barwy. Zadaniem takiej kolorystyki jest optyczne powiększenie, rozjaśnienie i ocieplanie przestrzeni. Efekt ten potęguje minimalizm. Dodatków jest tu niewiele. Meble są proste, solidne i użyteczne. Każdy przedmiot, nawet dekoracyjny, ma swoją praktyczną funkcję. Wśród materiałów dominują te naturalne: drewno, kamień, bawełna czy len. Wystrój scandi kocha światło – najlepiej słoneczne, ale gdy go brakuje, niedobory z powodzeniem uzupełniać może oświetlenie sztuczne.

Cechy charakterystyczne sof w skandynawskim stylu

Sofa skandynawska powinna być przede wszystkim funkcjonalna, elegancka i wygodna. Z uwagi na walory praktyczne i dekoracyjne popularna jest sofa skandynawska rozkładana. Gdy odwiedzą Cię goście, sofę skandynawską z funkcją spania kilkoma ruchami zamienisz w komfortowe łóżko. Do wyboru pozostają zarówno kompaktowe modele, jak również obszerne, trzy- i czteroosobowe sofy rozkładane w skandynawskim stylu.

Sofa scandi może mieć proste, smukłe, drewniane nóżki, gustowne pikowania oraz podwyższone, fantazyjnie wykończone oparcie. Na ogół pokrywa ją wysokiej jakości, przyjemna w dotyku tapicerka, np. wykonana z naturalnego materiału.

Tradycyjnym wyborem do skandynawskiego salonu wydają się sofy w jasnych, neutralnych kolorach: białe, szare, beżowe, pudroworóżowe, oliwkowe czy błękitne. Pamiętaj jednak, że nie musisz ograniczać się wyłącznie do jasnych, stonowanych barw! Zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne sofy skandynawskie w różnych kolorach oferuje sklep online Agata.

Dlaczego warto wybrać sofę skandynawską w mocnym, nietypowym kolorze?

Warto zaprosić do jasnego, spokojnego, skandynawskiego wnętrza sofę w mocnym, kontrastowym kolorze. To znakomity sposób na ożywienie wystroju, zindywidualizowanie aranżacji i dodanie jej modnego, nowoczesnego charakteru. Poprzez odważnie zaprojektowaną, przyciągającą uwagę sofę skandynawską, masz szansę wyrazić swój niepowtarzalny styl. Postaw na mebel w ulubionym, intensywnym kolorze. Co powiesz np. na skandynawską sofę czarną, czerwoną, fioletową lub zieloną?

Sofa skandynawska w intensywnym kolorze – jak wkomponować ją w wystrój?

Wyrazistą, kolorową sofę skandynawską wprowadź do salonu w roli stylowego kontrastu. Pozwól jej grać pierwsze skrzypce w aranżacji. Niech tło i pozostałe elementy wyposażenia będą spokojne i stonowane. Odcień tapicerki powinien znajdować uzupełnienie przynajmniej w kilku dodatkach. Niech powtarza się np. na dywanie, dekoracyjnych poduszkach, wzorze tapety czy kloszach lamp. Uzyskasz oryginalny, ale spójny wystrój i sprawisz, że nawet designerska sofa będzie harmonijnie dopasowana na aranżacji.

Styl skandynawski pozostawia spore pole do popisu. Wbrew pozorom lubi ciemniejsze, intensywne barwy, zwłaszcza wprowadzone w roli ożywczych, indywidualizujących przestrzeń detali. Dlatego sofa skandynawska wcale nie musi być skrajnie prosta ani neutralna kolorystycznie. Ważne, żeby ogólna aranżacja była przytulna, funkcjonalna i nieprzeładowana dodatkami czy żywymi kolorami. Pozwól sobie na eksperymenty z designem sofy i wykreuj wnętrze odzwierciedlające Twój gust.