Smart Home – komfort i bezpieczeństwo w Twoim domu. Poznaj ekosystem Yale Smart Security 27.02.2025 09:36 Inteligentny dom to już nie futurystyczna wizja przyszłości, ale rzeczywistość, którą możesz wprowadzić do swojego życia już dziś. Smart home to systemy, które poprawiają komfort, oszczędzają czas i podnoszą poziom bezpieczeństwa.

Czym jest smart home?

Smart home to ekosystem urządzeń i systemów, które można kontrolować za pomocą aplikacji mobilnej. W ramach smart ecosystem można zarządzać oświetleniem, alarmem, monitoringiem, a także zabezpieczeniami domu, w tym zamkami do drzwi.

Inteligentny dom dlaczego warto?

Inteligentny dom to przede wszystkim bezpieczeństwo. Systemy smart home pozwalają na monitoring domu w czasie rzeczywistym, a inteligentne zamki eliminują konieczność korzystania z tradycyjnych kluczy. To także ogromny komfort, ponieważ możliwość zdalnego sterowania urządzeniami pozwala dostosować warunki w domu do własnych potrzeb.

Osobom, które często przebywają za granicą, inteligentny dom daje pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w mieszkaniu, niezależnie od tego, gdzie aktualnie się znajdują. Smart home może pomóc także w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa domowników, informując o każdej podejrzanej aktywności wokół domu.

Yale Smart Security Ecosystem



Smart security ecosystem od Yale to kompleksowy system zabezpieczeń, który obejmuje inteligentny alarm, kamerę zewnętrzną i wewnętrzną, inteligentny sejf, wideodomofon, zamek do szafki oraz automatykę do bram. Wszystkie te urządzenia współpracują ze sobą i są zarządzane za pomocą dedykowanej aplikacji Yale Home.. Kluczowym elementem tego ekosystemu jest inteligentny zamek Yale Linus L2, który zapewnia nowoczesne i bezpieczne zarządzanie dostępem do Twojego domu.

Yale Linus L2 – serce inteligentnego domu

Jednym z kluczowych elementów systemu smart home jest inteligentny zamek do drzwi Yale Linus L2. Ten zamek pozwala na bezkluczowy dostęp do domu, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo.

Funkcje smart lock Yale Linus L2:

Automatyczne ryglowanie i odryglowanie – drzwi zamykają się same po Twoim wyjściu i otwierają, gdy zbliżasz się do domu.

Zdalna kontrola – możesz otworzyć drzwi gościowi/ dzieciom/ osobie sprzątającej, nawet gdy nie ma Cię w domu.

Historia dostępu – wiesz, kto i kiedy wszedł do mieszkania.

Integracja z systemami smart home – współpracuje m.in. z Apple HomeKit, Google Assistant i Amazon Alexa.

Tymczasowe klucze cyfrowe – możesz udostępnić znajomym lub rodzinie dostęp na określony czas.

Smart home – idealne rozwiązanie dla nowego, a także już gotowego domu

Planujesz budowę domu lub właśnie kończysz go wykańczać? To doskonały moment, aby pomyśleć i wdrożyć rozwiązania smart home. Systemy inteligentnego domu można także wdrożyć w już istniejących budynkach – Yale Linus L2 to idealny przykład urządzenia, które można łatwo zainstalować bez konieczności wymiany całych drzwi. Inteligentny dom to inwestycja, która zwiększa bezpieczeństwo, podnosi komfort życia i dostosowuje Twój dom do przyszłości.