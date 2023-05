Roland Garros 2023 – ciekawostki na temat tegorocznej edycji French Open 11.05.2023 14:32 FRENCH OPEN 2023 NA KORTACH ROLANDA GARROSA – NAJBARDZIEJ OCZEKIWANA IMPREZA TENISOWA ROKU

Tenis ziemny to bez wątpienia najpopularniejsza dyscyplina wśród sportów indywidualnych na świecie, także w Polsce. Dzięki sukcesom Igi Świątek, a kiedyś Agnieszki Radwańskiej, jego popularność w naszym kraju stale rośnie. Wielkimi krokami zbliża się najbardziej oczekiwany turniej Wielkiego Szlema roku, czyli French Open 2023, rozgrywany na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Wezmą w nim udział największe gwiazdy światowego tenisa, w tym nasza reprezentantka Iga Świątek. Kiedy zostanie rozegrana ta tenisowa uczta, gdzie ją oglądać, kto jest faworytem Rolanda Garrosa 2023 oraz jakie są prognozy bukmacherów i ekspertów?

Kim właściwie był Roland Garros?

Roland Garros urodził się 6 października 1888 roku w Saint-Denis, stolicy francuskiej wyspy Reunion, położonej na Oceanie Indyjskim. Po obejrzeniu pierwszych pokazów lotniczych w wieku 21 lat, bez reszty poświęcił się pasji lotnictwa i został uznanym pilotem. Największego rozgłosu przysporzył mu historyczny przelot nad Morzem Śródziemnym w 1913 roku, który miał zajął Garrosowi niecałe 8 godzin. Brał także udział w licznych pokazach i wyścigach lotniczych, ustanawiając wiele rekordów wysokości lotu. W 1914 roku wstąpił w szeregi lotnictwa wojskowego Francji. Był pomysłodawcą systemu mocowania broni na samolotach bojowych z tego okresu. Dzień przed swoimi 30-tymi urodzinami został zestrzelony we francuskich Ardenach i zmarł. W latach 30. nazwiskiem Rolanda Garrosa zostały ochrzczone korty tenisa ziemnego w Paryżu, na których co roku odbywa się najbardziej prestiżowy wielkoszlemowy turniej French Open, nazywany też „Roland Garros”.

Prestiżowy turniej wielkoszlemowy

French Open, a inaczej Roland Garros, to międzynarodowy turniej tenisowy, rozgrywany w Paryżu, będący jednym z czterech turniejów tak zwanego Wielkiego Szlema, w skład którego wchodzą mistrzostwa Australii – Australian Open, wspomnianej Francji, Wielkiej Brytanii – Wimbledon oraz Stanów Zjednoczonych – US Open, który w 2022 roku wygrała Iga Świątek. Obecnym mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn jest natomiast Rafael Nadal. Polka, będąca aktualną liderką rankingu WTA ma też na koncie dwa triumfy w Rolandzie Garrosie, również w 2022 roku oraz dwa lata wcześniej. Pojęcie Wielkiego Szlema w tenisie oznacza zwycięstwo zawodnika, zawodniczki lub pary (męskiej, żeńskiej lub mieszanej) we wszystkich czterech największych turniejach rangi międzynarodowej w grze pojedynczej, podwójnej lub mieszanej.

Wyróżniamy następujące rodzaje Wielkiego Szlema:

Klasyczny/Kalendarzowy – wygranie 4 turniejów wielkoszlemowych w sezonie

Niekalendarzowy – wygranie 4 turniejów wielkoszlemowych pod rząd w 2 sezony

Karierowy – wygranie w karierze każdego z turniejów co najmniej raz

Złoty – wygranie 4 turniejów wielkoszlemowych w sezonie i olimpijskiego złota

Karierowy Złoty – wygranie chociaż raz każdego z turniejów i złota olimpijskiego

Mały – wygranie w jednym sezonie trzech z czterech turniejów wielkoszlemowych

Faworyt na kortach Rolanda Garrosa 2023, Rafael Nadal, ma na swoim koncie Karierowego Wielkiego Szlema oraz Karierowego Złotego Szlema w grze pojedynczej. Obecnie Hiszpan zmaga się z kontuzją i jego występ we French Open stoi pod znakiem zapytania. Prawdopodobnie do samego końca będzie trzymał wszystkich w niepewności.