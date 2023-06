Psychoterapia par - na czym polega? 20.06.2023 07:08 Partnerzy nie zawsze są w stanie sobie sami poradzić ze swoimi problemami. Wtedy też nasila się wśród nich stres oraz niepokój. W takich sytuacjach pary potrzebują wsparcia, jakim jest psychoterapia. Podczas rozmowy z terapeutą można opowiedzieć o swoich problemach w związku i je wspólnie przepracować. Tego, na czym polega psychoterapia par, dowiesz się z poniższego artykułu!

Psychoterapia par - kiedy warto z niej skorzystać?

Związki mają to do siebie, że piękne chwile mogą być przytłumione przez te, w których zapada cisza lub wręcz przeciwnie - trudne emocje biorą górę. Wtedy też wspólna rozmowa nie zawsze jest łatwa. Towarzyszyć jej mogą: przerzucanie się nietrafionymi argumentami, trzaskanie drzwiami, wychodzenie z pomieszczeń. Pojawia się więc mnóstwo stresu i niepokoju. Napięcie pomiędzy partnerami doprowadzić może do rozpadu związku, bez wzajemnego zrozumienia. Jeśli pary nie są w stanie poradzić sobie z takimi sytuacjami, warto, aby udały się do psychoterapeuty (np. https://gabinetserenity.pl/ ). Wizyty mogą odmienić spojrzenie obydwu osób na własne argumenty i te używane przez drugą stronę.

Na czym polega psychoterapia par?

Zanim rozpocznie się właściwa psychoterapia par, terapeuta musi poznać dokładnie okoliczności pojawienia się problemu oraz dokładnie go zbadać. Służą temu konsultacje. Są one realizowane w formie spotkań. Często zdarza się, że ilość konsultacji zależna jest od historii pary, oczekiwań oraz tego, jakie cele zgłaszają partnerzy. Zwykle jest to od 3 do 5 spotkań. Konsultacje służą obydwu stronom, które w nich uczestniczą. Psychoterapeuta może poznać historię pary oraz trudności, jakie napotkała. Dzięki temu możliwe będzie wspólne ich przepracowanie. Z kolei partnerzy mogą poznać psychoterapeutę oraz jego styl pracy. Po odbyciu konsultacji podpisywany jest kontrakt, określający warunki terapii.

W ramach psychoterapii par odnajdywane są przyczyny problemów, z jakimi spotkali się partnerzy. Są one analizowane i wręcz rozkładane na czynniki pierwsze. Tym samym obydwie strony związku mają szansę spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy. Sesje terapeutyczne trwają zazwyczaj 50 minut i są one przeprowadzane raz w tygodniu.

Jakie mogą być efekty psychoterapii par?

Psychoterapia par pomaga we wspólnym przepracowaniu napotkanych trudności. Jej efektem może być poprawa jakości wspólnego funkcjonowania partnerów. Psychoterapia par umożliwia dokładniejsze poznanie siebie i swoich wzajemnych oczekiwań. Ponadto uczy, jak wyrażać emocje. Efektem psychoterapii par mogą być również decyzje dotyczące związku. Może się ona zakończyć dalszą wspólną przyszłością. Wtedy wzajemne relacje się poprawiają. Ale finałem psychoterapii par może być także decyzja o rozstaniu. Jest ona jednak podejmowana w świadomy sposób i z wzajemnym szacunkiem.

Podsumowanie

Psychoterapia par pozwala wspólnie zrozumieć swoje oczekiwania i trudności. Decyzja o uczestnictwie w niej jest trudna, ale może być bardzo ważna dla związku. Wspólnie z psychoterapeutą partnerzy mogą przepracować własne problemy. Warto to zrobić, aby wspólnie zrozumieć siebie i drugą osobę.