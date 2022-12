Pragnij sercem, wybieraj rozumem. Projekty domów, które nie zrujnują inwestora w trakcie budowy 12.12.2022 18:01 Pragnij sercem, wybieraj rozumem. Projekty domów, które nie zrujnują inwestora w trakcie budowy. Realizując marzenia o własnym domu, chcąc nie chcąc musimy racjonalizować wydatki i dbać o finansowanie inwestycji. Jak wybrać projekt domu, który nie tylko oczaruje nas swoim wyglądem, ale również zagwarantuje szybką i tanią budowę? Na co stawiać przeglądając niezliczone projekty domów?

Podstawowy wybór, gdy chcesz budować tanio – gotowe projekty domów.

Jeśli w kręgu naszych zainteresowań znajdują się projekty domów tanich w budowie, to najwięcej takich propozycji oferują gotowe projekty domów. To jednocześnie najtańsze dostępne na rynku dokumentacje projektowe, za które zapłacimy o wiele mniej niż za indywidualny projekt domu wykonany na zamówienie przez architekta. Projekty domów katalogowych oferowane przez autorskie pracownie projektowe to cena w okolicach 3-4 tysięcy złotych. Gdybyśmy chcieli zlecić wykonanie indywidualnych planów domu, ceny zaczynają się od kwot trzykrotnie przewyższających projekty typowe. Domy z katalogu, jak często nazywane są gotowe projekty domów, z łatwością zamówimy na stronach internetowych poszczególnych pracowni. Średni czas dostarczenia zamówienia to 2-3 dni robocze, co również sporo skraca dystans do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Bogatą ofertę zawierającą gotowe projekty domów tanich w budowie posiada autorska pracownia projektowa GALERIADOMOW.PL

Dom przy Alabastrowej 54

Oszczędzaj czas, minimalizuj koszty. Projekty domów parterowych bez garażu.

Myśląc o konkretnych rozwiązaniach pozwalających tanio i szybko wybudować komfortowy dom warto postawić na projekty domów parterowych nie posiadające garażu. Jeśli wybierzemy dom o powierzchni użytkowej między 80 a 100 m² to w pełni możemy zapewnić komfortowe warunki do życia dla 4-5 osobowej rodziny. Takie projekty domów posiadają zazwyczaj (poza otwartą strefa dzienną z pokojem i kuchnią) 3 dodatkowe sypialnie, czasem 2 łazienki i pomieszczenie gospodarcze. Nie zapominajmy również o funkcjonalnym strychu, na którym również jest wiele miejsca do zagospodarowania, chociażby na cele magazynowe. Takie niewielkie projekty z powodzeniem zrealizujemy na mniejszych działkach, co również wpływa na całościowe koszty inwestycji. Jeśli chcemy ograniczyć wydatki powinniśmy zrezygnować z piwnicy oraz rozważyć zamianę garażu na lekką wiatę garażową. Taka konstrukcja jest tańsza zarówno w wykonaniu, jak i w utrzymaniu. Zaletą niewielkich projektów domów parterowych jest również czas ich realizacji. Budynki takie nie są skomplikowane konstrukcyjnie, a ich budowa może się zamknąć w ciągu jednego sezonu. Również podczas samej budowy domu można poczynić pewne oszczędności, które dają korzyść. Zastosowanie tradycyjnych fundamentów zamiast płyty, zmiana stropu na drewniany, likwidacja kominów poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej i ogrzewania gazowego, to tylko kilka z możliwych opcji.

Gotowe projekty domów parterowych bez garażu to ekonomiczne w realizacji i tanie w utrzymaniu domy, których budowa nie nadwyręży domowego budżetu. Łatwe schematy konstrukcyjne pozwalają budować dom systemem gospodarczym, przy udziale znających się na budowie znajomych lub członków rodziny.

Dom przy Przyjemnej 35

Chcesz budować tanio, a wolisz dom z poddaszem? Wybieraj projekty domów z dachem dwuspadowym.

Czy istnieją ekonomiczne rozwiązania projektowe dla tych, którzy nad wszystko cenią sobie niezastąpiony klimat przytulnego poddasza? Decydując się na projekty domów z poddaszem użytkowym również możemy znaleźć domy tanie w budowie.

W potocznym odbiorze może się wydawać, że domy z poddaszem są droższe w budowie od parterówek. Konieczność budowy drugiego piętra, zabezpieczenia poddasza, budowa balkonów, koszt dodatkowych okien i drzwi – to wszystko oczywiście ma swoją cenę. Dlatego chcąc wybudować dom z poddaszem niskim kosztem musimy szukać oszczędności w elementach konstrukcyjnych budynku, tych które są najdroższe w wykonaniu. Do podstawowych działań, które mogą mieć wpływ na obniżenie kosztów budowy należy rezygnacja z balkonów, zmniejszenie ilości kominów, redukcja elementów konstrukcyjnych (ścian nośnych), czy rezygnacja z garażu oraz podpiwniczenia. Istotne oszczędności da się również uzyskać wybierając projekty domów z prostym dachem dwuspadowym. Bez lukarn, wykuszy i innych rozwiązań zaburzających symetrię dachu. Wykonanie dachu to jeden z najdroższych etapów budowy, dlatego wybierając projekt domu z dachem dwuspadowym o najprostszej formie możemy sporo zaoszczędzić.

Dom przy Cyprysowej 55

Wybierając projekt domu, w którym chcemy zamieszkać często kierujemy się sercem, estetyką i emocjami. W proces decyzyjny warto jednak zawsze zaangażować rozum. Aby nasze marzenia się spełniły i budowa domu nie była zagrożona pod względem ekonomicznym stawiajmy na projekty domów tanich w budowie. Gotowe rozwiązania, parterowe, czy z poddaszem to prosta i pewna droga do powodzenia inwestycji