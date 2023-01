PIT 28 - co musisz o nim wiedzieć? 09.01.2023 13:52 Rozliczenie z Urzędem Skarbowym to sprawa drażliwa dla wielu z nas. Na każdym podatniku ciąży obowiązek sporządzenia i złożenia zeznania podatkowego. Rozliczenie z fiskusem jest szczególnie stresujące, ponieważ zeznania podatkowe ulegają skrupulatnemu sprawdzeniu przez urzędników skarbowych. Brak możliwości popełnienia błędu generuje dodatkowy, niepotrzebny stres. Jednym z formularzy, składanym przez setki Polaków jest PIT 28. Czym jest? Kto jest objęty obowiązkiem złożenia deklaracji? Jak właściwie złożyć zeznanie podatkowe? Na te i inne pytania odpowie artykuł poniżej.

PIT 28 - czym jest?

PIT 28 to nic innego jak zeznanie podatkowe o wysokości uzyskanego przychodu. Nie różni się niczym innym od pozostałych formularzy kierowanych do Urzędu Skarbowego. Urząd skarbowy zostaje poinformowany o przychodach oraz odliczeniach. PIT 28 dotyczy kilku typów podatników. Posłuży on osobom, w konkretnych okolicznościach. Objęte obowiązkiem zeznania na podstawie PIT 28 są osoby, które: źródła przychodów czerpały z najmu prywatnego, podnajmu, dzierżawy czy poddzierżawy. Obowiązkiem rozliczenia są objęci także podatnicy, którzy zawarli podobne do wymienionych umów, o ile nie wiążą się one z prowadzeniem działalności gospodarczej. PIT 28 jest skierowany do osób, które w określonym roku podatkowym uzyskały dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w formie indywidualnej lub spółkowej. PIT obejmuje również przychody pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych z własnych upraw lub hodowli. Formularz dotyczy przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przychody zawierające ryczałt od przychodów ewidencyjnych nie idą w parze z przychodami, pochodzącymi z innych źródeł dochodu. Jeśli źródła dochodu pochodzą z różnych form opodatkowania podatnicy rozliczający przychód mogą wykorzystać PIT-37 lub PIT-36.

PIT 28 - do kiedy złożyć i opłacić?

Zeznania PIT można składać już od 15 lutego. Podatnicy mają obowiązek złożyć PIT 28 do 2 maja 2023. Do tego czasu jesteśmy także objęci obowiązkiem uiszczenia opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji. Terminy uległy zmianie dopiero w bieżącym roku. Od 2023 złożenie zeznania PIT 28 jest możliwe na zasadach ogólnych, obowiązujących dla pozostałych rodzajów formularzy. Do niedawna podatnicy mieli obowiązek złożyć deklaracje do ostatniego dnia lutego. Dotrzymanie terminu zapłaty jest kluczowym obowiązkiem każdego podatnika. Jeśli podatnik nie dotrzyma terminu, grożą mu wówczas konsekwencje prawno-skarbowe. Im szybciej podatnik złoży deklaracje, tym prędzej otrzyma ewentualny zwrot kosztów nadpłaconego podatku.

Jakie ulgi przysługują podatnikom?

Zeznanie PIT 28 daje możliwość skorzystania z ulg podatkowych oraz odliczeń. Należy jednak pamiętać, że podstawą opodatkowania ryczałtem od dochodów ewidencyjnych jest przychód. Koszty uzyskania przychodu nie mogą wówczas wejść w skład rozliczenia. Podatnik może jednak w deklaracji pit uwzględnić ulgi i odliczenia w ramach:

składek na ubezpieczenie społeczne,

składek na ubezpieczenia zdrowotne,

darowizn (na cele pożytku publicznego, krwiodawstwa lub kultu religijnego),

strat pochodzących z działalności gospodarczej.

Podatnik objęty obowiązkiem rozliczenia PIT 28 może skorzystać z ulg: abolicyjnej, mieszkaniowej, na Internet, rehabilitacyjnej czy termomodernizacyjnej. Nie możliwe jest jednak skorzystanie z ulgi prorodzinnej oraz ulgi B+R. Na wysokość należnego ryczałtu ma wpływ rodzaj wykonywanej działalności.

Jak rozliczyć PIT 28?

Zeznanie podatkowe PIT może odbywać się na kilka sposobów. Uzyskane przychody można zadeklarować w formie papierowej w dowolnym urzędzie skarbowym. Na terenie całego kraju istnieje ponad pięćdziesiąt placówek, w którym podatnik złoży deklarację PIT. Urzędnicy w placówkach, oferujących centra obsługi dla podatników, nie dokonują rozliczeń za interesantów. Mogą jednak naprowadzić, udzielić wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego. Deklaracje PIT można dostarczyć do urzędu drogą listowną. Wówczas za datę wiążącą uznaje się dzień nadania listu, jeśli przesyłka odbywa się w obrębie kraju. Jeśli natomiast wysyłka ma miejsce z kraju spoza Unii Europejskiej, datą wiążącą jest moment dotarcia deklaracji PIT do placówki urzędu.

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się możliwość złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Podatnik może dokonać rozliczenia samodzielnie lub skorzystać z usługi Twój e-PIT. PIT online daje możliwość złożenia deklaracji bez konieczności wychodzenia z domu. Rozliczenie może odbyć się na kilka sposobów. Poprzez portal podatki.gov.pl, aplikację mObywatel lub manualnie wprowadzenie danych. Aby wprowadzić dane firmy oraz informacje o przychodach podatnika należy stworzyć profil zaufany lub wykorzystać bankowość mobilną. Wówczas można skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, dzięki któremu wszystkie dokumenty zostaną potwierdzone. Serwis e-pit gromadzi dane dotyczące podatku dochodowego, informacje o poprzednich rozliczeniach, dane rejestracyjne podatników. Jeśli nie dokonasz deklaracji samodzielnie, informacje zostaną wygenerowane automatycznie i przekazane do urzędu skarbowego. Podatnik nie ma jednak obowiązku anulowania zeznania pochodzącego ze strony rządowej, w przypadku gdy sam dokona rozliczenia. Wówczas wiążący jest PIT, który podatnik złoży własnoręcznie.

PIT 28 jest konieczny do zadeklarowania wysokości osiągniętego dochodu w konkretnych sytuacjach. Sprawdź, czy obowiązek rozliczenia dotyczy również Ciebie!