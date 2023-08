Pierwsze CV - jak się wyróżnić? 21.08.2023 12:46 Jeśli jesteś w trakcie poszukiwania pracy, to pewnie zastanawiasz się, jak napisać CV, które zwróci uwagę pracodawcy. Nie należy to do najłatwiejszych zadań, szczególnie jeśli nie masz dużego doświadczenia zawodowego. Jednak jest na to kilka sposób. Sprawdźmy zatem, jak stworzyć pierwsze CV, które pozwoli się wyróżnić.

Personalizuj swoje CV

Obecnie rekruterzy otrzymują dziesiątki zgłoszeń, dlatego tak ważne jest, aby wyróżnić się spośród innych. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV, które pasuje do każdej oferty pracy. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska, musisz dostosować swoje CV do wymagań i oczekiwań pracodawcy. Jak to zrobić? Przede wszystkim, dokładnie zapoznaj się z treścią ogłoszenia o pracę i zidentyfikuj najważniejsze kompetencje i umiejętności, które są poszukiwane.

Aplikuj na stanowisko tylko wtedy, gdy masz umiejętności odpowiadające wymaganiom danej oferty. Nie bój się używać tego samego języka i słownictwa, co pracodawca w ogłoszeniu. To pokaże, że jesteś dobrze zorientowany w branży i rozumiesz potrzeby firmy. Przykładowo dla osób z pasją do analizy danych i raportowania Cognos praca stanowi ekscytującą drogę do kariery w branży IT. Jeśli to obszar, który Cię interesuje, to przejrzyj CV na to stanowisko, a potem stwórz odpowiednie CV.

Zadbaj o estetykę i czytelność

Wygląd Twojego CV ma duże znaczenie. Rekruter nie powinien mieć problemu ze znalezieniem ważnych informacji. Wybierz zatem prosty i czytelny font, pamiętaj także, aby dostosować wielkość fontu do dokumentu. Oczywiście warto także zadbać o odpowiedni układ CV. Podziel je na sekcje wraz z nagłówkami, a pod spodem wypisz wyselekcjonowane informacje. Spore znaczenie ma także wygląd graficzny i kolorystyka. Wybierz spójną paletę kolorów i unikaj nadmiernego stosowania pogrubień, kursyw lub podkreśleń. Postaraj się stworzyć kreatywne CV, która wyglądem pasuje też do oferty i sektora, w którym chcesz pracować. Dobrym pomysłem jest również skorzystanie z darmowego kreatora CV, który przyśpieszy cały proces.

Skup się na umiejętnościach i osiągnięciach

Kiedy piszesz swoje pierwsze CV, ważne jest, aby skupić się przede wszystkim na umiejętnościach, swoich mocnych stronach, a także certyfikatach. Pomyśl, co potrafisz zrobić i co Cię obecnie wyróżnia. Może znasz języki obce, masz certyfikaty, studiowałeś za granicą, a może otrzymałeś ciekawe nagrody? Jeśli brałeś udział w większych projektach lub wolontariatach albo też działałeś w organizacji studenckiej, to nie bój się o tym wspomnieć. Każdy z tych aspektów może mieć duże znaczenie w procesie rekrutacji i sprawia, że rekruter doceni Twoje umiejętności, pasje i zaangażowanie w działanie.

Jeśli możesz, to dodaj linki do portfolio lub projektów

W każdej branży zarówno IT, marketingowej, czy też w przemyśle pracodawcy często sprawdzają umiejętności kandydatów poprzez zlecenie zadania praktycznego, w ten sposób mogą sprawdzić, czy wiedza kandydata odpowiada ich wymaganiom. Stąd też dobrym pomysłem jest dodanie w swoim CV linku do portfolio, gdzie można znaleźć zrealizowane projekty. Jeśli tworzyłeś strony internetowe, aplikacje mobilne czy udzielałeś się w projektach open source, podaj linki do tych realizacji. A może aplikujesz do pracy programisty .net? Pokaż więc pracodawcy, jakie projekty udało Ci się zrealizować i co dzięki temu umiesz. Jeśli nie masz jeszcze bogatego portfolio, rozważ udział w hackathonach, konkursach programistycznych lub tworzenie własnych projektów. To pomoże Ci zdobyć praktyczne doświadczenie, co z pewnością doceni wielu pracodawców.

Podsumowanie

CV jest Twoją wizytówką i ma na celu zachęcić rekrutera do zaproszenia Cię na rozmowę kwalifikacyjną. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i wysiłku, aby stworzyć dokument, który będzie przyciągał wzrok, a Ciebie przybliży do znalezienia wymarzonej pracy. Nie zwlekaj, przygotuj swoje CV. Praca IT Piła czeka na Ciebie.