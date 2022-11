Personalizowane czekoladki na podziękowanie – hit czy kit? 20.11.2022 18:26 Prezenty na podziękowanie to miły zwyczaj, który towarzyszy nam przy okazji ważnych wydarzeń. Czy nadal warto wręczać bliskim osobom czekoladki jako podziękowanie? A może ten zwyczaj odchodzi już do lamusa?

Prezenty na podziękowanie – z jakich okazji?

Okazji do podziękowania może być wiele. Najczęściej prezenty na podziękowanie wybiera się podczas organizacji ślubu: mogą stanowić formę wyrażenia wdzięczności dla gości za obecność, ale też dla świadków za ich wsparcie czy dla rodziców za całokształt tego, co dla nas zrobili.

Ślub to jednak niejedyna okazja do podziękowań. Prezenty tego rodzaju można wręczać także promotorowi po obronie, koledze po tym, jak pomógł Ci zrozumieć trudne zagadnienie do egzaminu czy sąsiadce za to, że podlewała Twoje kwiatki podczas długich wakacji. Czy takie upominki to hit czy kit? Naszym zdaniem zdecydowanie hit! To subtelna, ale wyrazista forma podziękowania za pomoc czy obecność: https://chocolissimo.pl/czekoladki-na-podziekowanie.

Prezenty na podziękowanie dla rodziców i gości

Prezent na podziękowanie dla rodziców musi być wyjątkowy. Nie sposób w inny sposób wyrazić swojej wdzięczności za lata wychowania i poświęceń niż czymś naprawdę specjalnym. Naszym zdaniem dobrym pomysłem jest dodanie do większego prezentu (na przykład do wizyty w spa czy luksusowej kolacji) eleganckich czekoladek. Dla swoich najbliższych koniecznie wybierz szkatułkę z okolicznościowym grawerem. Na pewno się im spodoba!

Dla gości weselnych wystarczy coś mniejszego. Prezenty na podziękowanie mogą stanowić pralinki – to drobny, ale słodki gest, który gościom bez wątpienia przypadnie do gustu. Szczególnie jeśli ozdobisz je inicjałami swoimi i swojej drugiej połówki.

Prezent na podziękowanie dla mężczyzny i kobiety

A jakie prezenty na podziękowanie wybrać na inne okazje? Wszystko zależy od tego, co ktoś dla Ciebie zrobił i jakiej jest płci! Uniwersalnym rozwiązaniem jest na pewno czekoladowy telegram, który wyraża wdzięczność za pomocą czekoladowych liter. Możesz za jego pomocą przekazać, co tylko zechcesz!

Inne prezenty na podziękowanie to na przykład kolorowe, czekoladowe kwiaty, które doceni każda kobieta. Niezłym pomysłem są też klasyczne kuferki z pralinkami o różnych smakach i kształtach. Jako prezenty na podziękowanie dobrze sprawdzą się też tabliczki czekolady w nietypowych kształtach lub te ozdobione bakaliami i suszonymi owocami. Taki gest na pewno zostanie doceniony.

Na prezent na podziękowanie dla mężczyzny dobrze nadają się z kolei klasyczne, wyselekcjonowane pralinki. Jeśli chcesz, możesz na wieczku skrzyneczki dodać osobisty grawer, który doda upominkowi personalnego wymiaru. Inny pomysł na prezenty na podziękowanie? Może czekoladowa butelka piwa? Nieszablonowy pomysł zrobi doskonałe wrażenie!

Naszym zdaniem prezenty na podziękowanie dla rodziców i bliskich to zdecydowanie hit. Dość powiedzieć, że taki upominek daje radość i temu, który go wręcza, i temu, który go otrzymuje. A czy nie o to chodzi we wręczaniu sobie prezentów?