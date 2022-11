Ocieplane botki - doskonałe obuwie na jesień i zimę 03.11.2022 14:40

materiał sponsorwany

Gdy na dworze robi się szaro, buro i ponuro, a temperatura spada, czas pomyśleć nie tylko o ciepłych swetrach, wełnianych płaszczach, ale również odpowiednim obuwiu. Doskonałym wyborem będą ocieplane botki, które zapewnią komfort cieplny. Czym się kierować przy wyborze tego typu butów? Dziś podpowiadamy!

Botki ocieplane – jak je wybrać?

Sklepy internetowe i stacjonarne oferują ogromny wybór obuwia na jesień i zimę. I choć modeli jest tak wiele, to wybór wcale nie należy do łatwych zadań. Ocieplane buty powinny mieć kilka cech, które wpływają na komfort użytkowania, a także zapewniają ciepło nawet w mroźne dni. Jakie powinny być buty na zimę? Z pewnością ocieplane. Dodatkowa warstwa zapewni komfort cieplny, dzięki czemu nie dojdzie do wyziębienia. Ponadto warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.

Materiał

Skóra naturalna to bez wątpienia najlepszym materiał. Idealnie dopasowuje się do stopy, przepuszcza powietrze, ma właściwości termoregulacyjne. Do tego jest wytrzymała. Jeśli odpowiednio zadbasz o skórzane buty, to posłużą Ci nie przez sezon, a wiele lat, zachowując przy tym swoją pierwotną prezencję.

Alternatywą dla skóry naturalnej jest skóra ekologiczna, która również ma wiele zalet. Niestety nie przepuszcza ona powietrza, a tym samym komfort korzystania z obuwia jest niższy.

Rodzaj ocieplenia

W pierwszej kolejności skup się na warstwie ocieplającej. W tanich butach bardzo często spotyka się sytuacje, że futerko to tylko ozdoba, a wnętrze wcale nie jest ocieplone dodatkową warstwą. Tego typu buty, choć ładnie się prezentują, to wcale nie zapewniają komfortu cieplnego.

Gdy już znajdziesz ocieplane botki na Filippo.pl, sprawdź, z czego wykonane jest ocieplenie. Najwięcej zalet ma ocieplenie naturalne. Przede wszystkim gwarantuje optymalną temperaturę, dzięki czemu stopa nie przegrzewa się ani nie marznie. Pozwala skórze oddychać, a na dodatek neutralizuje nieprzyjemny zapach. Świetnym wyborem jest wyściółka z owczej wełny, która wykazuje właściwości przeciwgrzybiczne i antybakteryjne, a jednocześnie jest miękka i przyjemna dla stóp.

Podeszwa

Na komfort użytkowania oraz komfort cieplny ma wpływ podeszwa. Powinna mieć przynajmniej 1,5 cm grubości, aby odizolować stopę od podłoża. Podeszwa butów na jesień i zimę musi być stabilna. Dobrze, aby posiadała wyżłobienia tzw. ząbki, które minimalizują ryzyko się poślizgnięcia. Najlepszym rozwiązaniem są podeszwy z gumy, kauczuku, ponieważ mają dobrą przyczepność, a także właściwości amortyzacyjne.

Design

Wygoda może iść w parze z modą. Jeśli podążasz za trendami, to postaw na modną parę obuwia. Ocieplane botki na Filippo.pl dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, wzorach, z ozdobami np. kokardami, ćwiekami, różnorodnymi obcasami. To wszystko sprawia, że z powodzeniem dopasujesz model do swoich potrzeb oraz indywidualnego gustu.

Najlepszym rozwiązaniem są czarne buty ze skóry naturalnej. Są one eleganckie, a jednocześnie uniwersalne i pasują niemal do wszystkiego. Czarne botki uzupełnią zarówno biurowy outfit, jak i casualowy.