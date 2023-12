Którzy mieszkańcy Warszawy są najbardziej zaangażowani w rozwój miasta? 13.12.2023 14:16 Satysfakcja lokatorów w dużej mierze wynika z już obowiązujących standardów oraz warunków życia. Jednak niezwykle ważnym, lecz wciąż niedocenianym wskaźnikiem jest zaangażowanie samych mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta. Bowiem to właśnie ambitna i aktywna postawa pozwala realizować niezbędne zmiany w obszarze wspólnej przestrzeni, a tym samym sukcesywnie zwiększać jej atrakcyjność. W jaki sposób skutecznie rozpoznać i ocenić zainteresowanie rezydentów? Czy taki zabieg jest w ogóle możliwy?

Budżet obywatelski

Zdecydowanie tak, a wszystko za sprawą kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, który obejmuje nadchodzący rok. Przeanalizowanie ustaleń zawartych w dokumencie jest dla inwestorów źródłem wartościowych informacji, w dwóch kluczowych aspektach.

Pierwszy z nich podpowiada, które obszary miasta zyskają nowe, innowacyjne projekty. Taka mapa udoskonaleń pozwala dostosować wybór lokalizacji do własnych potrzeb, preferencji, a także wymagań. Czy Warszawa dysponuje jednak odpowiednią bazą nieruchomości, aby móc swobodnie dokonać takiego wyboru?

Drugi kontekst nie skupia się wyłącznie na konkretnych realizacjach, ale usposobieniu samych mieszkańców. Funkcjonowanie w otoczeniu zmotywowanych sąsiadów z pewnością przyczyni się do zaprojektowania idealnego otoczenia, nawet jeśli bieżące warunki wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Spójrzmy zatem, jak kształtował się budżet i które sektory Warszawy zostaną wzbogacone o dodatkowe atrakcje!

Miasto dla ludzi, ludzie dla miasta

"Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2024" prezentuje szereg interesujących komunikatów, które pokazują skalę przedsięwzięcia. Łączna kwota przeznaczona na wprowadzanie inicjatyw mieszkańców musi wynosić przynajmniej 0,5% wydatków gminy z ostatniego sprawozdania finansowego, co w praktyce oznacza sumę 101 427 129 zł.

Tak ogromny kapitał przekłada się na spore możliwości dla formy aglomeracji, a w konsekwencji - samych obywateli. Podsumowanie całej aktywności przyniosło aż 1183 projekty. Zostały one podzielone również na charakter realizacji, co przyniosło 118 pomysłów ogólnomiejskich, a także 1065 konceptów dzielnicowych.

Tutaj warto wymienić te dzielnice, które wyróżniały się największą ilością projektów dopuszczonych do głosowania, czyli Bielany, Wawer oraz Targówek. Jednak należy pamiętać, że skala projektów poddanych pod selekcję nie przekłada się jeszcze na realne korzyści oraz dalsze procedowanie.

Dopiero wyrażenie poparcia pozwoliło na wyznaczenie zwycięzców corocznej inicjatywy. Docelowa pula przedsięwzięć uległa znacznemu zmniejszeniu i wyniosła łącznie 325 projektów, w tym 312 dzielnicowych oraz 13 ogólnomiejskich.

Warto podkreślić, że budżet obywatelski zapewnia poprawę warunków życia wszystkim mieszkańcom, czego dowodem są inicjatywy ogólnomiejskie. Wśród tych kategorii największą ilość głosów zyskał projekt „500+ drzew dla Warszawy”, a najdroższy postulat dotyczy propozycji pod nazwą„Remont chodników i ścieżek rowerowych w Warszawie oraz nasadzenia krzewów”. Który region zyskał najwięcej adaptacji?

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Czas zapoznać się z danymi na temat zainteresowania budżetem obywatelskim. Taki obraz lokalnego społeczeństwa również gwarantuje sporo praktycznej wiedzy na temat potencjału dzielnicy.

Samo głosowanie na poszczególne projekty mogło odbywać się w formie elektronicznej oraz papierowej - to właśnie wirtualna forma wyrażenia aprobaty była dominująca. Co ciekawe, przedział wiekowy od 25 do 44 lat stanowił 58% wszystkich ankietowanych. Zatem, mieszkańcy jakiego rejonu wykazali się największym zaangażowaniem?

Na szczególne wyróżnienie zasługuje EKOpark, który stanowi jednocześnie doskonały dowód na przedsiębiorczość tutejszych lokatorów. Bowiem to mieszkańcy dzielnicy dzielili się własnymi przemyśleniami i sugestiami na temat funkcjonalności powstającego wówczas obiektu.

Zaprojektowany w ten sposób park ekologiczny stał się miejscem wytchnienia dla rodzin z całej Warszawy. Spacerowicze znajdą tutaj ścieżki mineralne, ale również place zabawy, szlaki edukacyjne oraz rzadką okazję do obcowania z prawdziwą przyrodą. Zgłoszenia do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego już ruszyły!