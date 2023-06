Kto i na jakich zasadach może korzystać z KSeF 28.06.2023 14:02 Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), którego używanie stanie się obowiązkowe od połowy 2024 r. dla podatników VAT i pół roku później dla firm zwolnionych z VAT, jest oparty na modelu poświadczeń. To oznacza, że wymagane jest uwierzytelnienie i autoryzacja danej osoby w systemie. Poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika. Przepisy przewidują możliwość uwierzytelnienia się: kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną,

podpisem zaufanym,

tokenem, czyli ciągiem znaków alfanumerycznych przypisanych do danej osoby. Wyjątkiem od tej zasady jest anonimowy dostęp do faktury. Dostęp do pojedynczej, konkretnej faktury może uzyskać każdy, kto posiada wymagany zestaw danych na jej temat. W skład tego zestawu wchodzą jej numer, numer KSeF, numer NIP lub inny identyfikator nabywcy (lub informacja o braku takiego identyfikatora), imię i nazwisko lub nazwa nabywcy (albo informacja o braku tych danych) i kwota należności ogółem.

Jak korzystać z KSeF - uprawnienia właścicielskie

Przedsiębiorcom przysługują pierwotne (właścicielskie) uprawnienia do korzystania z KSeF w pełnym zakresie. Oznacza to uprawnienie do wystawiania faktur, dostęp do faktur, a także możliwość nadawania uprawnień innym osobom i podmiotom. Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną, to pierwotne uprawnienie o charakterze właścicielskim jest do niego przypisane automatycznie, bez potrzeby dokonywania odrębnego zgłoszenia. Taka osoba może korzystać z systemu, autoryzując się podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z kolei podatnik niebędący osobą fizyczną może korzystać z KSeF na podstawie pierwotnych uprawnień właścicielskich bez zgłaszania w urzędzie skarbowym, o ile posiada elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, podatnik musi złożyć zawiadomienie ZAW-FA, w którym wskaże osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z KSeF w jego imieniu. Ta osoba będzie też miała możliwość nadawania, już drogą elektroniczną, dalszych uprawnień w KSeF.

Jak korzystać z KSeF - nadawanie dalszych uprawnień

Podatnik ma możliwość wskazania osób lub podmiotów, które będą upoważnione do wystawiania faktur w jego imieniu. Takie uprawnienia można nadać konkretnym osobom fizycznym, także spoza własnej organizacji, albo wskazać podmiot uprawniony do wystawiania faktur (np. biuro rachunkowe) i umożliwić mu pośrednie przekazywanie uprawnień. Osoba fizyczna upoważniona przez podatnika do wystawiania w jego imieniu faktur ustrukturyzowanych nie musi zakładać odrębnego konta w KSeF. Wystarczy, że uwierzytelni się w systemie na jeden z dopuszczalnych sposobów.

Sprzedawca może także nadać nabywcy uprawnienie do samofakturowania. Faktury będzie mógł wtedy wystawiać bezpośrednio nabywca oraz podmioty upoważnione przez niego do wystawiania faktur w KSeF.

Na innych zasadach korzystają z KSeF komornicy i organy egzekucyjne. Komornik może korzystać z systemu bez dokonywania zgłoszeń, a jego status komornika jest w systemie automatycznie odnotowany na podstawie dostępnych rejestrów. Z kolei organ egzekucyjny aby zacząć korzystać z KSeF, będzie musiał złożyć zawiadomienie ZAW-FA do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jak wygląda logowanie do KSeF

Aby zalogować się do KSeF, podatnik wpisuje swój numer NIP i klika przycisk Uwierzytelnij. Następnie wybiera wariant logowania KSeF i uwierzytelnia się jedną z dostępnych metod.

Gdy KSeF nie działa: przerwa, awaria, problemy z łącznością

Projektowane przepisy określają też zasady postępowania w sytuacjach, kiedy podatnik nie może skorzystać z KSeF: a więc gdy system nie działa, np. ze względu na zaplanowaną przerwę techniczną, gdy nastąpi awaria lub gdy pojawią się problemy po stronie podatnika, które uniemożliwiają mu skorzystanie z KSeF (np. brak dostępu do internetu).

Gdy KSeF nie działa z powodu zaplanowanej przerwy (co do zasady takie przerwy mają być krótkotrwałe), należy wystawić fakturę zgodną ze wzorem e-faktury i przesłać ją do KSeF następnego dnia roboczego po dniu jej wystawienia. Jeśli wystawienie faktury w KSeF jest niemożliwe ze względu na awarię systemu, podatnik również ma możliwość wystawienia poza KSeF faktury elektronicznej, która odpowiada wzorowi e-faktury. W ciągu 7 dni od ustania awarii należy taką fakturę przesłać do KSeF. Takiego obowiązku nie ma tylko wtedy, gdy awaria zostanie zakomunikowana w środkach społecznego przekazu.

Podobne zasady obowiązują, gdy przyczyna problemów leży po stronie podatnika. Również wtedy należy wystawić poza systemem fakturę zgodną ze wzorem e-faktury i przesłać ten dokument do KSeF najpóźniej następnego dnia roboczego.

Data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF

Jeżeli nabywca zgodzi się, by w nadzwyczajnych okolicznościach (takich jak niedostępność, awaria, problemy techniczne) otrzymać fakturę poza KSeF, na przykład w formie pliku PDF lub wydruku, to za datę otrzymania faktury przyjmuje się dzień, w którym nabywca faktycznie otrzymał tę fakturę. Jeżeli zgody nie wyrazi, to datą otrzymania faktury pozostaje data nadania jej numeru KSeF.