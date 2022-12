Jak wybrać wygodne meble do salonu? 20.12.2022 17:10 Jak wybrać wygodne meble do salonu? Podobnie jak żywy organizm, każdy dom i mieszkanie mają swoje serce - a jest nim salon. To właśnie tutaj domownicy wypoczywają po długim dniu pracy, spędzają czas z rodziną i goszczą swoich przyjaciół. Aby zadbać o jak najlepszą atmosferę, salon powinien być urządzony w sposób przytulny i zachęcający do jak najczęstszego przesiadywania w nim. Nie da się ukryć, że w tej kwestii to meble odgrywają największą rolę - to one definiują ostateczny charakter i wydźwięk pomieszczenia. Jak wybrać te najwygodniejsze? Zapraszamy do lektury.

Jakiej wielkości powinny być meble do salonu?

Urządzając salon, poza kwestiami estetycznymi powinniśmy wziąć pod uwagę rozmiar wybranych mebli. Duże fotele czy też ogromna, miękka kanapa oczywiście będzie wygodna, jednak nie sprawdzi się w przypadku małych pomieszczeń. Im większe, tym lepsze - niestety, taki tok rozumowania jest błędny i może skutecznie uniemożliwić domownikom poruszanie się po pokoju. Wygodne meble wcale nie muszą być wielkie. Udowadnia to firma vidaXL, która w swojej kolekcji posiada różnorodne wyposażenie do salonu. Znaleźć w nim można zarówno komfortową sofę, obrotowe krzesło, jak i wygodny fotel vidaXL - wszystko to w różnych rozmiarach, kolorach i stylach.

Jak dużą kanapę wybrać do salonu?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Wszystko zależy od naszych osobistych preferencji, potrzeb i możliwości. Najlepiej, gdyby kanapa nie zajmowała przesadnie dużej powierzchni, ponieważ będzie blokować dostęp do pozostałych części pomieszczenia. Dobrze, gdyby mebel ten mógł zostać ustawiony w odległości przynajmniej 1,5 metra od telewizora. Idealnym rozwiązaniem byłoby wybranie kanapy, będącej w stanie pomieścić wszystkich domowników naraz - jeśli jednak metraż salonu na to nie pozwala, lepiej z tego pomysłu zrezygnować.

Obicie mebli - czy jest ważne?

Obicie to czynnik, który wpływa zarówno na wygodę mebla, jak i jego praktyczność. Wysokiej jakości tkaniny będą nie tylko przyjemne w dotyku, ale także łatwe w czyszczeniu. W dodatku, decydując się na wyposażenie do salonu z jakościowym obiciem, przedłużamy żywotność mebli o co najmniej kilka lat. W jaki sposób? Właściwie dobrane materiały będą odporne na naturalne zużywanie się siedzisk, a także na uszkodzenia mechaniczne, czy nawet zwierzęce pazury. Odpowiadając na pytanie zawarte w nagłówku - tak, obicie mebli jest bardzo ważne.

Jaką tkaninę obiciową wybrać?

Obecni producenci oferują ogromny wybór mebli, a także rodzajów ich obić. Konsumenci z reguły największy problem mają z wyborem pomiędzy tkaninami naturalnymi, a syntetycznymi. W pierwszej grupie dominuje skóra, która jest niezwykle trwała, jednak posiada pewną wadę - wymaga przeprowadzania regularnych zabiegów konserwacyjnych. W dodatku zimą sprawia wrażenie nieprzyjemnej i chłodnej. Z tego względu, jeśli zależy nam na zakupie wygodnych mebli do salonu, powinniśmy zrezygnować z obicia naturalnego na rzecz tworzyw syntetycznych.

Największą popularnością obecnie cieszą się tapicerki z włókna nylonowego, które dostępne jest w wielu wzorach i kolorach. W branży meblarskiej przoduje także welur, materiał przyjemny w dotyku i odporny na zabrudzenia. Nie można zapominać również o pluszu i mikrofazie, dwóch niezwykle miękkich tkaninach idealnych do salonowych mebli. Na koniec warto wspomnieć o szenili, która świetnie odnajdzie się w roli obicia w pomieszczeniach urządzonych w stylu retro.

Wygodne meble w Twoim salonie

Wybór wygodnych mebli do salonu nie jest sprawą tak oczywistą, jak mogłoby się wydawać. Równie ważnym co komfort, jest także praktyczność wyposażenia i jego aspekty wizualne. Nie wybierzemy w końcu ogromnego narożnika do pomieszczenia, w którym ciężko byłoby umieścić dwuosobową sofę, prawda? Warto pamiętać, że odwiedzając sklep meblowy, każdy mebel, który wpadnie nam w oko, możemy dotknąć, usiąść na nim, a także przetestować jego miękkość. To najlepszy sposób, aby wybrać wygodne wyposażenie do swojego salonu.