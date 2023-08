Jak uzyskać świadectwo energetyczne w Warszawie? 16.08.2023 13:24 Uchwalenie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków w dniu 28 kwietnia 2023 roku przyniosło nowe przepisy i obowiązki dla właścicieli nieruchomości. Obecnie, podczas sprzedaży lub najmu nieruchomości, właściciele mają obowiązek przedstawienia bardzo ważnego dokumentu, jakim jest świadectwo energetyczne.

Jeżeli chcecie sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość, poniższy wpis został udostępniony specjalnie dla Was. W nim przygotowaliśmy szczegółowe informacje na temat tego, jak uzyskać świadectwo energetyczne.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne, czyli świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument zawierający informacje na temat zapotrzebowania energetycznego budynku lub jego fragmentu, takiego jak mieszkanie. Świadectwo zawiera dane dotyczące energii zużywanej na ogrzewanie, wentylację, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenie. W przypadku nieruchomości niemieszkalnych lista uzupełniona jest o oświetlenie.

Dlaczego potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Regulacje Unii Europejskiej zobowiązują właścicieli do posiadania tego dokumentu w określonych okolicznościach. Celem jest promowanie energooszczędnego budownictwa i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat możliwości oszczędzania energii. Za pomocą świadectwa energetycznego możemy dowiedzieć się, ile energii jest potrzebne do utrzymania danej nieruchomości przez rok, a także jakie są z tym związane koszty.

Jakie są nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych?

Nowa ustawa wprowadza obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dla każdej dzierżawionej lub sprzedawanej nieruchomości, bez względu na jej rodzaj. Czy jest to mieszkanie, czy dom, jednorodzinny czy wielorodzinny, właściciel musi przedstawić świadectwo energetyczne. Planuje się również wprowadzenie obowiązku publikacji świadectwa w ogłoszeniu dotyczącym sprzedaży lub najmu.

Kto może wydać świadectwo energetyczne w Warszawie?

Lista firm uprawnionych do sporządzenia takiego dokumentu jest dostępna w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Świadectwo energetyczne można uzyskać w formie elektronicznej lub tradycyjnej wersji papierowej. Oba warianty zawierają numer oraz podpis osoby uprawnionej.

Będąc w stolicy Polski, z pewnością będziesz miał sporą liczbę audytorów do wyboru. W niektórych przypadkach, doświadczenie audytora energetycznego może mieć znaczenie, szczególnie jeśli twój budynek ma unikalne cechy. Dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę. Wiele firm oferuje usługi świadectw energetycznych, dlatego powinieneś zrobić trochę researchu i wybrać tego, który na pierwszy rzut oka wydaje się najbardziej kompetentny i doświadczony.

My polecamy usługi firmy E-świadectwa, w skład której wchodzą doświadczeni i kompetentni audytorzy.

Jakie są koszty sporządzenia świadectwa energetycznego?

Cena sporządzenia świadectwa energetycznego jest zależna od wielu czynników, takich jak lokalizacja budynku, jego wielkość, przeznaczenie oraz stopień skomplikowania projektu. Często koszt wynosi kilkaset złotych, a minimalna stawka opiewa na 280 zł. Zwykle najtańsze są świadectwa dla mieszkań w blokach, z kolei najdroższe są dla lokali użytkowych. Nie zapominajmy jednak, że oprócz świadectwa energetycznego ważne jest również posiadanie adekwatnej polisy ubezpieczeniowej na nieruchomość. Bezpieczeństwo nasze i naszych lokatorów jest na wagę złota!

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z nowymi przepisami, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Zapewnienie wysokiej jakości energetycznej naszej nieruchomości to inwestycja w przyszłość, która przyniesie korzyści zarówno nam, jak i naszym najemcom.

Brak lub niedostarczenie świadectwa charakterystyki energetycznej może wiązać się z karami. Nie dość, że bez tego dokumentu nie będzie możliwa sprzedaż lub wynajem nieruchomości, to jeszcze konieczne może być zapłacenie grzywny, której wysokość mogłaby sięgnąć nawet 5000 złotych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że polskie prawo nie posiada sprecyzowanych informacji dotyczących egzekwowania kar w tym zakresie. Na etapie notarialnym, zazwyczaj rola notariusza ogranicza się do pouczenia sprzedającego bądź wynajmującego o obowiązku dostarczenia świadectwa.

Proces uzyskiwania świadectwa energetycznego

Zasady uzyskiwania świadectwa energetycznego są jednolite na terenie całej Polski, więc proces ten w zasadzie nie różni się w Warszawie w odróżnieniu do innych miast. Najpierw potrzebujesz osoby posiadającej do tego odpowiednie kompetencje, a więc certyfikowanego audytora energetycznego. To właśnie audytor będzie zbierał niezbędne dane, aby wyliczyć średnie zużycie energii w konkretnym budynku lub lokalu, jak również zużycie energii w porównaniu do odpowiednich budynków referencyjnych. Po wnikliwej analizie, audytor sporządzi Świadectwo Charakterystyki Energetycznej. Musisz jednak pamiętać, że koszt usług audytora może się różnić, gdyż zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku, lokalizacja czy rodzaj systemu grzewczego.

Podsumowanie

Musisz mieć na uwadze, że od 28 kwietnia 2023 roku, jesteś zobligowany przedstawić Świadectwo Charakterystyki Energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie budynku w Warszawie. W tym celu zlecasz badanie certyfikowanemu audytorowi energetycznemu, który przeprowadza audyt i sporządza wymienione świadectwo. Jest to obowiązkowe dla wszystkich sprzedawców i wynajmujących niezależnie od tego, czy są osobami prywatnymi, czy firmami. Proces ten nie różni się w Warszawie od innych miast, więc z pewnością podołasz temu wyzwaniu, jeśli dobrze się do tego przygotujesz. Wynajęcie kompetentnego audytora energetycznego w Warszawie stanowi klucz do sukcesu dla uzyskania świadectwa.

FAQ - Popularne pytania i odpowiedzi nt. świadectw energetycznych

Czy mieszkanie w bloku musi posiadać świadectwo energetyczne?

Tak, jednak tylko w sytuacji, gdy jest ono przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu. Zasady są takie same dla wszystkich typów mieszkań i domów, czy to jednorodzinnych, czy wielorodzinnych.

Czy cały budynek mieszkalny musi posiadać świadectwo energetyczne?

Nowe przepisy wprowadzone wiosną nakładają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na wszystkie budynki, które mają być sprzedane lub wynajmowane. Świadectwo to można sporządzić zarówno dla całego budynku, jak i dla jego części, na przykład jednego mieszkania.

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane tylko wtedy, gdy właściciel budynku lub jego części planuje wynajem lub sprzedaż. Spółdzielnie mieszkaniowe zarządzają nieruchomościami, ale nie są ich właścicielami, więc nie są zobowiązane do posiadania takich dokumentów.

Kiedy nie jest wymagane posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do posiadania świadectwa energetycznego, jeżeli nieruchomość ta nie jest przeznaczona do sprzedaży lub wynajmu.

Kogo nie dotyczy wymóg posiadania świadectwa energetycznego?

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy tylko właścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy planują oni sprzedaż lub wynajem. Właściciel nieruchomości, który nie ma zamiaru sprzedawać ani wynajmować swojej nieruchomości, nie jest zobowiązany do posiadania takiego dokumentu.

Kto powinien posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne powinien posiadać każdy, kto planuje sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Dotyczy to zarówno właścicieli pojedynczych mieszkań, jak i całych budynków.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego?

Minimalny koszt świadectwa energetycznego wynosi około 280 zł, chociaż cena może wzrosnąć do kilkuset złotych. Ceny zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja nieruchomości, jej rozmiar i przeznaczenie, a także od złożoności projektu.