Jak przyciągnąć najlepszych specjalistów do pracy? 21.08.2023 12:57 Firmy z branży IT do poprawnego działania potrzebują nie tylko nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim są im potrzebni wykwalifikowani i kreatywni pracownicy. Silny zespół jest w stanie sprostać wymaganiom klientów, a do tego też dostosować się do zmieniających się trendów. Jednak wysokie wynagrodzenie i atrakcyjne benefity często nie są już wystarczające, aby przyciągnąć największe talenty. Należy także zadbać o wizerunek firmy, kulturę organizacyjną i możliwości rozwoju dla pracowników.

Wykorzystaj liczne możliwości rekrutacyjne

Należy odpowiednio dobierać strony, gdzie publikuje się ogłoszenia. Wybierając renomowane witryny, z których często korzystają osoby poszukujące pracy, uda Ci się dotrzeć do specjalistów z różnych dziedzin, niezależnie czy szukasz pracownika do działu IT, czy też rachunkowości. Dobrym rozwiązaniem jest też stawianie na branżowe strony np. the:protocol, dzięki temu uda Ci się dotrzeć do specjalistów z danego sektora, w tym przypadku z branży IT.

Dodaj elementy, które wyróżnią twoje ogłoszenie spośród innych. Możesz np. opublikować zdjęcia, dodać filmik opisujący Twoją firmę albo po prostu odnośnik to profilu na YouTube lub LinkedIn, aby pracownik mógł lepiej poznać daną markę i jej działania.

Oczywiście pamiętaj, aby korzystać także z własnych zasobów. Kiedy już opublikujesz ogłoszenie na popularnym portalu z ofertami pracy, to link do niego zamieść także na swoich profilach w mediach społecznościowych, a nawet opublikuj na swojej stronie internetowej. W ten sposób uda Ci się zwiększyć zasięg ogłoszenia. Być może ktoś spośród Twoich obserwujących będzie zainteresowany pracą.

Warto także korzystać z takich systemów jak ATS, Filttr czy Hrlink, ponieważ usprawniają i automatyzują proces pozyskiwania i selekcji kandydatów. Niezależnie czy szukasz kogoś do pracy IT w Opolu czy innym mieście, stawiaj na rzetelne i konkretne ogłoszenia.

Napisz wyróżniające się ogłoszenie o pracę

Rynek pracy jest nasycony ofertami, a kandydaci są coraz bardziej wymagający. Jak więc wyróżnić się spośród konkurencji i przyciągnąć uwagę najlepszych talentów? Spróbuj wykorzystać storytelling w ogłoszeniu. Storytelling to sztuka opowiadania historii, która budzi emocje, angażuje i inspiruje. Pokaż kandydatom, jak wygląda praca w firmie i jakie korzyści płyną z dołączenia do zespołu, odpowiedz, co może osiągnąć w Twojej firmie. Opowiadanie w ogłoszeniu nie musi być ani skomplikowane, ani długie. Stawianie na atrakcyjne opisy stanowisko na przykład do praca product owner może pomóc przyciągnąć najlepszych specjalistów z branży IT do Twojej firmy. Spraw, by Twoje ogłoszenie było historią, która zachęci specjalistę IT do aplikowania na stanowisko.

Postaw na system poleceń pracowniczych

Networking to nie tylko sposób na pozyskiwanie klientów czy partnerów biznesowych, ale także droga do znalezienia specjalistów do pracy. Wprowadź program rekrutacji przez polecanie, który polega na nagradzaniu pracowników za rekomendowanie specjalistów do pracy w Twojej firmie. Przykładowo w branży IT znalezienie osoby do praca programisty Cobol nie jest łatwe, ale korzystając ze swojej sieci kontaktów - znajomych, kolegów z branży, byłych pracowników czy klientów, możesz dotrzeć do odpowiednich kandydatów. Program poleceń może być skuteczny w pozyskiwaniu zaufanych i sprawdzonych kandydatów, którzy pasują do kultury firmy.

Podsumowanie

Reasumując, aby przyciągnąć najlepszych specjalistów, ważne jest ciągłe monitorowanie i dostosowanie ofert do zmieniających się potrzeb i oczekiwań pracowników branży informatycznej. Staraj się oferować atrakcyjne benefity, przygotuj ciekawe ogłoszenia, które postarasz się uatrakcyjnić, a w ten sposób z pewnością uda Ci się znaleźć wykwalifikowanych specjalistów.