Jak dobrać brodę do kształtu twarzy?

Na przestrzeni wieków męski zarost powracał do łask, stając się symbolem męskości. Również i teraz wielu mężczyzn podchodzi bardzo poważnie do kwestii jego posiadania. Warto jednak pamiętać o tym, by nie tylko cieszyć się samym zarostem, ale i zatroszczyć się o to, by miał odpowiedni kształt. Wtedy będziesz prezentował się bardzo elegancko i przystojnie. Jak zatem można dobrać rodzaj brody do owalu twarzy?