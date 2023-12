Jak dbać o zdrowie jamy ustnej? Podpowiada stomatolog online! 29.12.2023 11:07 Każdy z nas marzy o tym, by mieć piękny i śnieżnobiały uśmiech. W dzisiejszych czasach jest on ważnym elementem wizerunku osobistego. Warto jednak pamiętać o tym, że posiadanie ładnego uzębienia to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim dobrego zdrowia. Choroby zębów i przyzębia mogą dać początek wielu innym schorzeniom, obejmującym np. układ pokarmowy. Jak dbać o zęby, by móc cieszyć się ładnym uśmiechem przez lata? Cennych wskazówek chętnie udzieli stomatolog on-line!

Spis treści:

Jak mądrze dbać o zdrowie całej jamy ustnej?

Stomatolog online i edukacja z zakresu higienizacji jamy ustnej bez wychodzenia z domu

Dlaczego warto skorzystać z konsultacji stomatologicznej online?

Jeśli chodzi o pielęgnację jamy ustnej, to najważniejsza jest profilaktyka. Tu kluczowym elementem jest stosowanie dobrze zbilansowanej diety, z ograniczoną ilością wysoko przetworzonych produktów spożywczych oraz cukrów, które mają negatywny wpływ na kondycję szkliwa. Równie ważna jest prawidłowa higiena jamy ustnej. Stomatolodzy zalecają, by myć zęby dwa razy dziennie, przez około 2 minuty. Nie bez znaczenia jest rodzaj szczoteczki i pasty, których używamy na co dzień. Sprawdzi się zarówno szczoteczka tradycyjna, jak i elektryczna o średniej twardości, natomiast pasta powinna być mieć jak najbardziej naturalny skład i dodatek fluoru. Nie należy także zapominać o dokładnym oczyszczeniu języka z zalegającego na nim nalotu. W tym celu warto posłużyć się specjalną skrobaczką do języka, którą można nabyć w aptece lub drogerii. Aby utrzymać jamę ustną w dobrym zdrowiu należy również:

● zrezygnować z palenia papierosów,

● ograniczyć ilość spożywanego alkoholu,

● używać nici dentystycznych,

● przynajmniej raz w roku wybrać się na kontrolną wizytę stomatologiczną.

W przypadku, gdy w zębach pojawią się ubytki, trzeba jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą. Objawów próchnicy nie można ignorować, ponieważ rozprzestrzenia się ona bardzo szybko i prowadzi do nieodwracalnych zmian w strukturze zębów. Łatwiej jest wypełnić mały ubytek, niż przeprowadzić skomplikowane i długotrwałe leczenie kanałowe.

Masz wątpliwości, czy prawidłowo dbasz o swoje zęby? A może w ostatnim czasie zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy ze strony jamy ustnej, ale nie masz czasu pójść do dentysty lub przychodnia zaproponowała Ci odległy termin wizyty? W takim przypadku warto zdecydować się teleporadę stomatologiczną, którą możesz odbyć w zaciszu własnego domu. Stomatolog online jest w stanie postawić trafną diagnozę na podstawie zgłaszanych przez Ciebie objawów, a także zaproponować Ci dalsze postępowanie terapeutyczne, dopasowane do problemu, z jakim zgłosisz się do specjalisty. Choć stomatolog on-line nie przeprowadzi badania jamy ustnej, z chęcią:

● zademonstruje Ci poprawną technikę szczotkowania zębów,

● pomoże w doborze odpowiedniej dla Ciebie szczoteczki do zębów i pasty,

● podpowie, jak skutecznie chronić się przed próchnicą,

● omówi z Tobą szczegóły leczenia zaproponowanego przez innego specjalistę oraz wyniki badań,

● pomoże w przypadku nagłego bólu zęba,

● doradzi najlepszą dla Ciebie metodę wybielania zębów,

● podpowie, co zrobić w przypadku przewlekłego krwawienia dziąseł.

Stomatolog online odpowie też na wszystkie Twoje pytania dotyczące zdrowia jamy ustnej, a w razie potrzeby wystawi skierowanie na badania lub e-receptę.

Teleporada stomatologiczna ma wiele zalet. Jedną z największych jest jej bezproblemowa dostępność. Aby umówić się do stomatologa online, wystarczy skorzystać z usług poradni telemedycznej MED24 i wybrać dogodny dla siebie termin e-wizyty. Konsultację możesz odbyć w zaciszu własnego domu, w biurze lub nawet na wakacjach. Potrzebujesz tylko urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. To jeden z najszybszych i najwygodniejszych sposobów na kontakt z lekarzem – bez oczekiwania w długiej kolejce do dentysty czy konieczności opłacenia prywatnej wizyty stacjonarnej. Konsultacja stomatologiczna online gwarantuje:

● oszczędność czasu,

● oszczędność pieniędzy,

● wygodę,

● łatwy dostęp do wysokiej jakości opieki stomatologicznej.

E-wizyta stomatologiczna jest ogromnym udogodnieniem dla kobiet w zaawansowanej ciąży, osób niepełnosprawnych, seniorów oraz wszystkich tych, którzy nie chcą tracić czasu i energii na dojazd do przychodni i stanie w kolejce do gabinetu.

Bibliografia: http://perio.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/2017_WOHD-brochure_Final_PL.pdf