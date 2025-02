Inwestowanie w apartamenty – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Od wielu lat jedną z najbezpieczniejszych form lokaty kapitału wydają się nieruchomości, których ceny na polskim rynku dynamicznie rosną i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się zmienić. Co ważne, podobne wzrosty można zaobserwować w stawkach najmu. Jedną z opcji stanowi apartament inwestycyjny – nieruchomość, która zapewni właścicielowi pasywny dochód, a jednocześnie przyniesie dodatkowy wzrost majątku, ponieważ jej wartość będzie rosła szybciej od ogólnej stopy inflacji. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy zakupie apartamentu inwestycyjnego.