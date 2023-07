Ile trwa pozycjonowanie sklepu internetowego?

Pozycjonowanie sklepów internetowych to kluczowy element strategii marketingowej dla firm działających w branży e-commerce. Jest to proces optymalizacji witryny internetowej w celu osiągnięcia wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania, co przekłada się na zwiększoną widoczność i większą ilość potencjalnych klientów. Jednak jak długo trwa ten proces i czy jest on opłacalny? Odpowiedź na te pytania zależy od wielu czynników.