Firma do odbioru mieszkania od dewelopera - czy warto skorzystać z usługi?

Odbiór mieszkania od dewelopera choć kojarzy się najczęściej jedynie z chwilą, w której uzyskuje się klucze do zakupionej nieruchomości to jest to również ważny moment w całym procesie transakcji mieszkania. To właśnie wtedy właściciel ma prawo zweryfikować prawidłowość wykończenia lokalu - od ścian, podłóg, przez okna - czy np. nie posiadają zarysowań, aż po wszelkie instalacje elektryczne. Można przeprowadzić taką weryfikację samodzielnie lub wynająć firmę specjalizującą się w odbiorach lokali.