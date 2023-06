Egzotyczna podróż poślubna na początek wspólnej drogi 26.06.2023 09:55 A gdy umilkną weselne dzwony… no właśnie, czas przygotowań do ślubu i wesela to zawsze bieganina, nerwy, stres i mnóstwo załatwiania. Państwo młodzi przejęci i zagonieni, wszystko postawione w stan najwyższej gotowości by ten jeden jedyny dzień w życiu był taki, jak tylko można sobie wymarzyć. A potem wszystko milknie, goście wyjeżdżają i czas na prozę życia. O nie! Najpierw jednak trzeba odpocząć po przygotowaniach i całym tym stresie, a najlepiej zrobić to ruszając w podróż poślubną.

egzotyczna-podroz.jpg (autor: Konstantin Postumitenko)

Niezapomniany początek nowej drogi życia

Podróż poślubna to swego rodzaju granica między zakończonym weselem okresem narzeczeństwa a początkiem codziennego wspólnego życia. Warto więc zadbać, by zapamiętać ją na długo. Druga taka okazja już się nie powtórzy, a nowożeńcy mają wówczas wreszcie czas by nacieszyć się swoim szczęściem.

Dla wielu par już sam odpoczynek po miesiącach przygotowań jest wystarczającą nagrodą. Jednak ten jeden raz warto zdecydować się na coś ekstra. Choć każda para ma swoje własne zainteresowania i ulubione formy spędzania wolnego czasu, to egzotyczna podróż poślubna może być tu strzałem w dziesiątkę. I to zarówno dla miłośników błogiego leniuchowania na plaży, jak i amatorów bardziej aktywnych form wypoczynku.

Relaks nad ciepłym morzem

Tym, co towarzyszy zwykle młodym parom po weselu jest, oprócz szczęścia także duże zmęczenie. Więc jednym z oczywistych pomysłów na podróż poślubną jest ciepłe morze, plaża i relaks pod palmami. W ofertach biur podróży, takich jak Nomade (https://nomade.pl/) czekają wakacje marzeń, które zapewniają komfortowy wypoczynek w tropikach. Seszele, Zanzibar, Malediwy, a może plaże Filipin. Wszędzie tam ciepłe morze łączy się z jasnym piaskiem i intensywną zielenią egzotycznej roślinności.

Rajskie plaże nie są zwykle przepełnione i można na nich znaleźć spokój. A przede wszystkim cudowne widoki i atmosferę nieskrępowanego relaksu. Plaże otoczone są przez tropikalny, intensywnie zielony las, a plamy często pochylają się nad złocistym, miękkim piaskiem.

Równie idyllicznie wyglądają same kurorty na egzotycznych wyspach. Wiele z nich budowanych jest albo w tropikalnych zagajnikach, albo na wodzie, na pomostach, z których można wskoczyć bezpośrednio do wody. To dodatkowy atut, ponieważ bungalowy są od siebie oddalone, co zapewnia intymność i sprawia, że można czuć się bardziej swobodnie.

Wypoczynek dla aktywnych

Egzotyczna podróż poślubna nie musi jednak polegać wyłącznie na leżeniu na plaży. Tropikalne kierunki pozwalają także na różnorodne formy aktywności. Ciepłe morze daje możliwość nurkowania i snorkowania oraz podziwiania podwodnego życia, w tym raf koralowych. Na wodach oceanów można uprawiać windsurfing i kitesurfing, a także próbować swoich sił w pływaniu kajakiem supem. Kurorty oferują także wycieczki łodziami połączone z piknikami czy nurkowaniem.

Wnętrza tropikalnych wysp kryją zwykle swoje skarby, które można poznać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych. To przede wszystkim wspaniała roślinność, cuda przyrody i niezwykłe krajobrazy, a także możliwość kontaktu choćby z egzotycznymi ptakami. Niemałą atrakcją są wizyty na plantacjach egzotycznych owoców, przypraw czy herbaty, gdzie można się też zaopatrzyć w pamiątki z wakacji.