Dlaczego Twoja strona nie pojawia się wysoko w Google? Najczęstsze błędy w pozycjonowaniu

Posiadanie dobrze wypozycjonowanej strony to klucz do sukcesu w internecie. Jednak czasem osiągnięcie wysokich pozycji jest trudniejsze, niż może się wydawać. Wielu właścicieli stron wdraża do swoich strategii działania SEO, lecz mimo to nie widzi zadowalających wyników. Często powodem są błędy, które można skorygować, aby poprawić widoczność witryny w wynikach wyszukiwania.