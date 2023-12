Czym różni się wisiorek od naszyjnika? 11.12.2023 10:11 Kobiety zawsze doceniają piękne ozdoby na szyję. Zamierzamy sprezentować tego typu upominek? Konieczne rozeznajmy, jaka stylistyka okaże się najbardziej odpowiednia. Zdecydować się na subtelny wisiorek na łańcuszku lub rzemyku, czy może lepiej zainwestować w wartościową biżuterię? Wiele zależy od tego, czy ma to być ozdoba codzienna, czy też odpowiednia na wyjątkowe okazje. Oferta rynkowa jest dziś bardzo bogata i na pewno warto przyjrzeć jej się bliżej.

Wisiorek czy naszyjnik – jak wybrać odpowiednią ozdobę?

Wisiorkiem określa się ozdobę, którą mocuje się najczęściej na łańcuszku, rzemyku albo plecionym sznurku. Może ona być wykonana ze srebra, złota, stali szlachetnej, drogich kamieni, ale także i z innego materiału. W tym kontekście wisiorek to prostu inaczej zawieszka. Potocznie wisiorkiem nazywa się dziś także wszystkie, mniej drogocenne ozdoby szyi. Bywa, że w ten sposób definiuje się również delikatne, biżuteryjne wyroby z subtelnymi zawieszkami. A do takich należą chociażby stylowe naszyjniki celebrytki.

Naszyjnik to natomiast nic innego, jak każda ozdoba szyi, która w naszej kulturze noszona jest głównie przez kobiety. Mówiąc obecnie o naszyjniku najczęściej mamy na myśli wartościowe wyroby biżuteryjne stworzone ze srebra, złota, stali szlachetnej lub drogocennych kamieni. Naszyjnikiem określa się też imitacje drogich wyrobów, które do złudzenia przypominają cenną biżuterię.

Stylowe naszyjniki na każdą okazję – najmodniejsze wzory

Do najpopularniejszych ozdób na szyję należą obecnie eleganckie i bardzo gustowne naszyjniki wykonane ze złota. Subtelne wzornictwo pozwala na noszenie ich nie tylko na wyjątkowe okazje. Najmodniejsze wzory wzbogacone są masą perłową, czy też kamieniami szlachetnymi. Absolutny trend to delikatne naszyjniki celebrytki, z minimalistycznymi, symbolicznymi zawieszkami. Jednym z hitów jest bardzo efektowny naszyjnik z modnym wisiorkiem przedstawiającym kształt stópek. Tak właśnie wyobrazić sobie można idealny upominek dla kobiety nie tylko z okazji narodzin dziecka!

Jeśli chodzi o piękne i stylowe naszyjniki to znaleźć je można między innymi w ofercie sklepu z biżuterią https://bonore.pl/bizuteria-damska/naszyjniki-damskie. Bogaty asortyment pozwoli na zaopatrzenie się w różnego typu ozdoby szyi. Dzięki temu z łatwością będzie można podążać za modnym trendem, jakim jest noszenie kilku naszyjników na raz. By uzyskać zjawiskowy efekt kaskadowy to każdy z naszyjników musi oczywiście posiadać inną długość. Warto łączyć ze sobą różne motywy zawieszek. Idealnie, gdy współgrają one z krótszymi naszyjnikami bez wisiorków, ale odznaczającymi się za to odmienną fakturą czy nawet kolorem.

Oryginalna zawieszka – pomysł na udany upominek

Uroczy wisiorek zamiast naszyjnika? Każda kobieta, która docenia stylową biżuterię będzie z pewnością zachwycona! Dzięki rozmaitym zawieszkom możliwe jest tworzenie różnorodnych, unikalnych stylizacji. Najbardziej pożądane są złote zawieszki z oryginalnymi motywami, dodatkowo dekorowane kamieniami. Zjawiskowo przy szyi prezentować się będą na pewno niewielkie, złote puzderka.

Między innymi takie drogocenne wisiorki znaleźć można w sklepie online z biżuterią https://bonore.pl/. Dotychczasowi klienci zwracają uwagę na bardzo sprawną i doświadczoną obsługę sklepu oraz atrakcyjne rabaty i indywidualne promocje. W cenie zażyczyć można sobie również osobistą dedykację. Możliwy jest bezproblemowy zwrot lub wymiana produktów na inne. Biżuteria jest bardzo estetycznie pakowana na prezent.