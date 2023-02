Co to jest kredyt i jakie są jego rodzaje? 06.02.2023 10:35 Zapotrzebowanie finansowe nie zawsze może zostać zaspokojone dzięki skrupulatnie odkładanym oszczędnościom. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy chodzi o inwestycje. Rozwój przedsiębiorstwa, zakup domu lub samochodu, ale czasami uzyskanie funduszy na wymarzone wakacje najczęściej zostają zrealizowane dzięki zaciągnięciu kredytu lub pożyczki.

Materiały sponsorowane

Kredyt a pożyczka

Czasami w kwestii zaciągania zobowiązania finansowego zamiennie stosowane jest określenie kredyt lub pożyczka. W rzeczywistości są to jednak dwa różne produkty oferowane przez instytucje finansowe. Kredyty sprzedawane są na podstawie Prawa Bankowego i kredyt na raty może zostać udzielony wyłącznie przez podmiot działający według jego zasad. Dostępność pożyczek regulowana jest natomiast przez Kodeks Cywilny, a więc może jej udzielić zarówno bank, przedsiębiorstwo, jak i osoba prywatna. Inną ważną różnicą jest cel zaciągania zobowiązania i tak w wypadku kredytu musi on niemal zawsze zostać sprecyzowany (np. remont mieszkania), a wypadku pożyczki już nie.

Ze względu na fakt, że jedynie banki oraz SKOK-i nadzorowane przez państwo mogą udzielać kredytów są one obwarowane większą liczbą zasad odnoszących się do możliwości ich przyznawania. Skutkuje to mniejszą dostępnością kredytów, ponieważ instytucje sprawdzają m.in. takie kwestie jak zdolność kredytowa, czy historia kredytowa ewentualnego klienta, a także udokumentowaną wysokość jego dochodów. W wypadku pożyczek udzielanych obecnie najczęściej przez firmy pożyczkowe sprawa wygląda inaczej i można taką otrzymać nawet z kiepską historią kredytową i bez stałego zatrudnienia. Dodatkowo wiele kredytów wymaga zabezpieczenia, np. hipoteką, a przy pożyczkach wymagane jest to bardzo rzadko.

Rodzaje kredytów

Praktycznie wszystkie rodzaje kredytów oparte są o spłaty w systemie ratalnym. Jednocześnie ze względu na fakt, iż jest to produkt, którym instytucje finansowe handlują, wysokość całkowitej kwoty do spłaty jest wyższa od zaciągniętej. Nadwyżka wynika z oprocentowania kredytu, kosztów marży, ilości rat, czyli czasu spłaty całości zobowiązania oraz innych kosztów, jak np. ubezpieczenie. Ze względu jednak na dostępność większej ilości pieniędzy jednorazowo lub w kilku transzach, kredyty są chętnie zaciągane, ponieważ umożliwiają rozwój przedsiębiorstw, czy zakup drogiej nieruchomości. Bez dostępności do kredytów nie ma szans ani na rozwój gospodarczy, ani na szerszy dostęp do droższych dóbr na rynku. Jakich kredytów na raty udzielają banki?

Do najpopularniejszych medialnie należą oczywiście kredyty hipoteczne, czyli kredyty na zakup mieszkania lub domu albo na jego budowę. Oprócz tego oferowane są kredyty konsolidacyjne oraz kredyty konsumpcyjne, np. na zakup samochodu, czy kredyty gotówkowe na dowolny cel oraz kredyty ratalne. Ten ostatni produkt, czyli kredyt na raty jest de facto umową kupna pomiędzy sprzedającym a nabywcą np. sprzętu RTV, którą finansuje bank, spłacanym następnie bankowi przez tegoż nabywcę w formie rat przez zapisany w umowie okres. Jest to obecnie najpopularniejszy sposób na robienie większych zakupów w sklepach ze sprzętem elektronicznym, czy wyposażeniem domów i mieszkań.