Bitomaty w Warszawie: jak bankomaty, ale do... Bitcoin? 15.11.2022 10:35 Bitomaty w Warszawie: jak bankomaty, ale do Bitcoin Punkty Bitomat Warszawa to popularne lokalizację, w których szybko i bezpiecznie przeprowadzisz transakcje na kryptowalut. Jak dokładnie działa bitomat oraz jakie ma zalety? Jakie jest ryzyko i jak sprawdzić dostępne środki w urządzeniu? Sprawdźmy.

Czym jest Bitomat i do czego służy?

Bitomaty - inaczej nazywane bankomatami Bitcoin - to samoobsługowe punkty, w których możesz w łatwy i bezpieczny sposób sprzedawać oraz kupować kryptowaluty. Nie są to jednak środki z konta bankowego, jak to wygląda w przypadku tradycyjnych bankomatów, tylko środki, które klient otrzymał za swoje BTC na dowolny portfel elektroniczy. Głównym powodem dla którego codziennie setki użytkowników wybierają bitocinomaty jest możliwość szybkich, tanich i prywatnych transakcji typu gotówka -> krypto i odwrotnie.

Bitomaty Warszawa czynne 24/7

Zaletą bitomatów jest to, że można wymienić w nich pieniądze w każdej chwili, a nie tylko w godzinach otwarcia np. kantoru. Wiele punktów dostępnych jest siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Nie ma konieczności umawiać się na wizytę w kantorze, ani czekać na zaksięgowanie środków na koncie. W bitomacie możesz od razu przeprowadzić transakcję sprzedaży lub kupna kryptowalut, i natychmiast odebrać środki na e-wallecie.

Jak działa bitomat w Warszawie?

Bitomat polega na przeprowadzeniu transakcji, wymianie kryptowalut na pieniądze takie jak złotówki, euro lub dolar. Przygotowaliśmy krótką instrukcję obsługi bitomatu:

Jak kupić kryptowaluty w bitomacie w Warszawie?

Aby skorzystać z bitomatu wystarczy mieć portfel kryptowalutowy, telefon oraz środki w danej walucie. Aby zrobić zakup bitcoinów należy wybrać opcję Buy na panelu ekranu oraz posiadać unikatowy adres portfela w postać kodu QR. Następnie musisz włożyć gotówkę do maszyny. Wkładając banknoty, wyświetli Ci się kwota kryptowaluty, które będziesz mógł kupić za określoną kwotę.

Jak sprzedać krypto w bitomacie w Warszawie?

Jeśli chcesz wymienić kryptowalutę na gotówkę, na ekranie urządzenia musisz wybrać opcję Sell oraz podać sumę BTC, którą chcesz sprzedać. Następnie powinieneś uwierzytelnić swoje konto za pomocą SMSa lub e-maila. Po akceptacji, bitomat wygeneruje dla Ciebie indywidualny kod QR. Możesz wtedy przelać kryptowalutowe środki, a maszyna wypłaci Twoje należne środki w gotówce.

Więcej szczegółowych poradników, wraz z wideo-poradnikami przedstawiającymi transakcje, znajdziesz na specjalistycznej stronie Bitomaty Warszawa.

Bitomaty Warszawa fundamentem bezpieczeństwa

Zarówno zakup jak i sprzedaż są bardzo intuicyjne, a transakcje - bezpieczne. Dokonujesz ich w zabezpieczonym pomieszczeniu, gdzie może przebywać tylko jedna osoba. Przy wypłacie środków drzwi są blokowane w ramach systemu bezpieczeństwa. Tylko ty decydujesz, czy chcesz wpuścić kogoś jeszcze. To system używany w przypadku zwykłych bankomatów w Warszawie.

Na kanale YouTube i na stronie operatora Shitcoins.club znajdziesz wideo relacje z wizyt w lokacjach oraz poradniki na temat obsługi urządzeń.

Bitomaty w Warszawie przy Niepodległości 208 i w innych miejscach

Shitcoins.club jest największą siecią bitomatów w Polsce - oraz trzecią największą w Europie. Ten globalny zasięg pozwala firmie obniżać swoje prowizje nawet do 0%. Użyjmy tych lokacji, aby zmniejszyć ryzyko dla początkujących inwestorów. Bitomaty znajdziesz m.in w Galerii Grochów, przy Alei Niepodległości, przed Pałacem Kultury i Nauki na Marszałkowskiej, w Markach M1 i w wielu innych lokacjach.

W Warszawie znajduje się wiele bitomatów:

Bitomat Warszawa przy ul. Marszałkowskiej

Bitomat umiejscowiony jest w ścisłym centrum Warszawy niedaleko Pałacu Kultury i Nauki. Dokładnie znajduje się w przejściu podziemnym pod ul. Marszałkowską na wysokości, Złota Lok. nr 9, 00-110 Warszawa. Lokal czynny siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę nawet w niedziele niehandlowe.

Bitomat Warszawa przy Alei Niepodległości 208 , 00-608 Warszawa

Wejście do automatu sprzedającego znajduje się przy "ADENT - Stomatolog Warszawa". Lokal czynny siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę nawet w niedziele niehandlowe.

Bitomat Warszawa Europlex

Puławska 17, 02-515 Warszawa. Bitomat znajduje się na parterze galerii handlowej obok automatu parkingowego Marki M1 po prawej stronie Sephora i marketu tesco. Lokal czynny siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę nawet w niedziele niehandlowe.

Bitomat Warszawa Galeria Grochów

pod adresem Kobielska 23, 04-359 Warszawa. Lokal znajduje się w galerii obok punktu "FOTOgraf" i sklepu kik. Lokal czynny: poniedziałek - sobota godz. 07.00 do 21.00 oraz niedziela handlowa godz. 09:00 - 18:00

Bitomat Warszawa Marki M1

Józefa Piłsudskiego 1, 05-270 Marki. Bitomat znajduje pomiędzy sklepem apart, a salonem NC+. Lokal czynny: poniedziałek - sobota godz. 07.00 do 21.00 oraz niedziela handlowa godz. 09:00 - 18:00

Bitomat Warszawa - Płocka 39

Bitomat na ul. Płocka 39, 01-231 Warszawa stoi w lokalu przy bramie prowadzącej na ul. Rabsztyńską. Z daleka widać oklejone znakami Bitcoin okna.

Jakie kryptowaluty obsługują bitomaty w Warszawie

Bitomat Bitcoin oferuje dokonaniem transakcji możliwość sprzedaży i zakupu USDT (Tether) na trc20, Litecoin, Bitcoin, Ethereum oraz Tron.Bitomat na ul. Płocka 39, 01-231 Warszawa

Jaka jest prowizja w bitomacie w Warszawie?

Cechą charakterystyczną bitomatów Shitcoins.club są promocje na prowizje 0%, o których operator informuje na social media. Czasem nawet można uzyskać wartość +3% względem giełd. Dlatego warto dołączyć na Facebook, Instagram lub Twitter, aby pozostawać na bieżąco i wyłapywać obniżki.

Na social media pojawiają się też konkursy w których można wygrać kryptowaluty. Newsy ze świata BTC i bitomatów są chętnie czytane przez inwestorów starających się nadążać za rynkiem.

Kup bitcoin bezpiecznie wybierając bitomat w Warszawie

Co więcej, liczy się dla nas również Twoja prywatność. Zakup kryptowalut odbywa się anonimowo do 1000 EUR dla pojedynczej transakcji lub 15000 EUR dla wielu powiązanych. Dzięki Bitcoin ATM, masz możliwość stacjonarnie zakupić i sprzedać kryptowalutę na miejscu, natychmiastowo, bez rejestracji konta i bez podawania numeru telefonu.

Blockchain fundamentem bezpieczeństwa w bitomatach w Warszawie

Kryptowaluty są zwykle oparte na działaniu technologii blockchain. Blockchain opisuje sposób, w jaki transakcje są zapisywane w „blokach” i oznaczane tzw. timestampem (czyli przypisywana jest do nich godzina transakcji). Jest to dość złożony techniczny proces, w rezultacie którego powstaje cyfrowa księga transakcji kryptowalutowych.

Ponadto transakcje wymagają dwuskładnikowego procesu uwierzytelniania. Na przykład możesz zostać poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła, aby rozpocząć transakcję. Następnie może być konieczne wprowadzenie kodu uwierzytelniającego wysłanego SMS-em na Twój osobisty telefon komórkowy. Zabezpieczenia takie są np. stosowane w bankomatach kryptowalut, czyli bitomatach.

Czy da się zhakować sieć blockchain?

Chociaż istnieją zabezpieczenia, nie oznacza to, że kryptowaluty nie można zhakować. Kilka lat temu hakerzy zaatakowali Coincheck, a starty wyceniono na 534 milionów dolarów. W przypadku BitGrail, starty wyceniono na 195 milionów dolarów, co czyni je dwoma największymi hackami kryptowalutowymi w 2018 roku. Nie została zhakowana sieć blockchain (to niemożliwe) a giełda kryptowalut.

W przeciwieństwie do tradycyjnego systemu monetarnego, wartość walut wirtualnych zależy wyłącznie od podaży i popytu. Może to powodować wahania, które przynoszą inwestorom znaczne zyski lub duże straty. A inwestycje w kryptowaluty podlegają znacznie mniejszej ochronie regulacyjnej niż tradycyjne produkty finansowe, takie jak akcje, obligacje i fundusze inwestycyjne.

Zacznij inwestować w kryptowaluty w bitomatach Warszawa

Inwestując w kryptowlaut musimy zdawać sobie sprawę z tego, że możemy stracić wszystko lub zarobić kilkakrotność zainwestowanych środków. Bezpieczeństwo transakcji powinno być naszym priorytetem - dlatego nie warto trzymać swoich walut wirtualnych na giełdach internetowych. Zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem są bitomaty. Ale nawet w bitomatach, nie warto wpłacać więcej niż 5%-10% swojego portfolio, ze względu na to, że początkujący inwestorzy popełniają wiele błędów. Najlepiej na początku operować drobnymi kwotami, i przejść na wyższe kwoty dopiero po nabraniu odpowiedniego doświadczenia.

Dlaczego warto regularnie wypłacać środki z giełdy?

Jeśli nie dokonujesz codziennej transakcji za pomocą kryptowalut, zaleca się nie przechowywać zainwestowanych środków na giełdzie. Najlepszą i najpewniejszą praktyką jest zakupienie portfela sprzętowego do przechowywania danych w trybie offline. Dobrym wyborem jest portfel oprogramowania lub aplikacja portfela, która zapewnia większą kontrolę nad zasobami cyfrowymi. Na rynku istnieje wiele rozwiązań tego typu.

Portfel kryptowalut - co wybrać?

Pamiętajmy, że niezależność wiąże się z odpowiedzialnością: będziesz musiał pilnować i dobrze schować swój własny klucz prywatny — krypto odpowiednik super bezpiecznego hasła. Musisz także określić, co ma wyższy priorytet — dostępność czy bezpieczeństwo.

Gorący portfel przechowuje kryptowalutę online; zimny portfel jest odłączony od internetu, co zapewnia dodatkową ochronę przed hakerami, ale także wymaga wykonania kilku dodatkowych kroków za każdym razem, gdy chcesz dokonać transakcji.

Do inwestora należy odpowiedni wybór a każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Jeśli inwestujesz krótkoterminowo albo zależy Ci na szybkim spieniężeniu gotówki najwygodniej