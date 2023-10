Artykuł: iPhone 15 – czy warto się przesiąść? 17.10.2023 11:42 12 września 2023 odbyła się premiera Apple iPhone z serii 15 – zainteresowani dowiedzieli się, że w telefonach czeka ich lepszy aparat, bateria, wydajniejszy procesor i port USB-C. Czy zmiany w nowym modelu są na tyle innowacyjne, aby wymienić obecnie używany telefon?

Apple iPhone 15 – warianty

Apple zachowało w ofercie cztery warianty nowej linii smartfonów i tym zaprezentowało: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Szczególne zainteresowanie budzą modele iPhone 15 Pro (o przekątnej ekranu 6,1 cala i wadze 187g) i iPhone 15 Pro Max (o przekątnej ekranu 6,7 cala i wadze 221 g).

Dzięki zastosowaniu tytanu w ramkach, warstwy Ceramic Shield z przodu i matowego szkła z tyłu, wygląd telefonów pod względem użytych materiałów został zmieniony. Pod względem obcowania z urządzeniem, to czuć różnicę szczególnie na rogach telefonu (w najnowszych modelach są bardziej zaokrąglone) oraz zastosowano cieńsze ramki wokół ekranu. Wprowadzone zmiany można nazwać zmianami kosmetycznymi, który nie wpłynął na wygląd telefonu, który jest już dobrze znany od kilku lat.

iPhone 15 i iPhone 15 Plus

Za wersję flagowe uznaje się iPhone 15 (o przekątnej ekranu 6,1 cala i wadze 171 g) i iPhone 15 Plus (o przekątnej ekranu 6,7 cala i wadze 201 g).

Różnią się od siebie przede wszystkim wielkością, a od Pro i Pro Max z serii 15: procesorem, materiałem ramek (aluminium), odświeżaniem ekranu, prędkością przesyłania danych przez port USB-C oraz pewnymi niuansami w systemie aparatów. Apple zdecydowało, że będzie zasilać modele flagowe w tym roku, czipem A16 Bionic, tym samym procesorem, który został wykorzystany w poprzedniej generacji iPhone’ów Pro.

Super Retina XDR

Wszystkie modele z 2023 roku, wyposażono w wyświetlacz Super Retina XDR. Zapewnia on w plenerze jasność na poziomie aż 2000 nitów! Słoneczna pogoda nie przeszkodzi już nigdy w pisaniu wiadomości i przeglądaniu ulubionych stron internetowych.

Czip A17 Pro – nowy procesor iPhone 15 Pro i Pro Max

Za ważną innowację uznaje się 6-rdzeniowy czip A17 Pro, wykonany w technologii 3nm. Stanowi kolosalny skok w rozwoju technologicznym, zwłaszcza dla entuzjastów gamingu. GPU przynosi ogromny wzrost wydajności. Pozwala na uruchomienie produkcji przeznaczonych dotychczas wyłącznie na platformy PC, Xbox i PlayStation – mowa m.in. o tytułach takich jak Resident Evil 4 Remake i Death Stranding Director's Cut To przełom, który zmienia wszystkie zasady gry.

Procesor wykorzystuje ponadto technologię Ray Tracing i funkcję MetalFX Upscaling. Oznacza to dla użytkowników nie tylko uzyskanie jeszcze lepszej grafiki i oświetlenia, ale również mniejsze straty energii podczas grania. Dzięki temu szansa na to, że urządzenie rozładuje się akurat w trakcie emocjonującej walki online, jest znikoma.

Aparaty w nowych iPhone’ach 15 – zmiana na lepsze

Wszystkie warianty iPhone 15 zostały wyposażone w aparat główny 48 MP i ultraszerokokątny 12 MP – to ogromna różnica względem poprzednika!

iPhone 15 Pro Max został wyposażony dodatkowo w teleobiektyw 5x (przy 120 mm). Pozwala on na robienie ostrych zdjęć nawet z dużej odległości. Z jego obecności ucieszą się zwłaszcza entuzjaści fotografii; taki sprzęt przyda się każdemu, kto traktuje swoją pasję na poważnie.

iPhone 15 Pro zapewnia 3-krotny zoom optyczny, a modele iPhone 15 Plus i iPhone 15 – 2-krotny zoom optyczny. Flagowe wersje z tyłu posiadają tylko dwa obiektywy, czyli brakuje w nich teleobiektywu.

Port USB-C – to koniec dla złącza Lightning?

iPhone 15 Pro i Pro Max wspierają standard USB 3 (USB 2 dla iPhone 15 i iPhone 15 Plus). Rezultat tego jest jednoznaczny: znaczący wzrost prędkości transferu danych oraz wyjątkowo wysoka wydajność podczas wykonywania zaawansowanych zadań.

Gniazdo USB-C umożliwia ładowanie telefonu, iPada i Maca za pomocą tego samego kabla. To dobry moment, aby zrobić porządki w szafie i pozbyć się niepotrzebnych akcesoriów.

Komu opłaca się kupno nowszego modelu?

Zakup nowego iPhone'a opłaci się przede wszystkim dla osób, które kładą nacisk na innowacyjność i najnowsze technologie. iPhone 15 Pro oraz Pro Max reprezentują kluczową pozycję dla miłośników gier i pasjonatów fotografii.

Natomiast iPhone 15 i iPhone 15 Plus stanowią świetny punkt wyjścia dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z ekosystemem Apple. Oferują one wydajność, jakość wykonania i funkcjonalność charakterystyczną dla tej linii produktów. Są to doskonałe smartfony dla osób, które pragną doświadczyć intuicyjności i spójności działania urządzeń marki Apple.

